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Мер Рубіжного здає окупантам проукраїнських активістів, – Сергій Гайдай

Мер Рубіжного здає окупантам проукраїнських активістів, – Сергій Гайдай
Колишній мер міста Рубіжне Сергій Хортів не просто перейшов на бік російських загарбників, а й передає окупантам інформацію про людей з проукраїнською позицією, але плани його вдалося трохи зламати.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, пише Українська правда.

"Ось цей останній випадок з мером Рубіжного. Там зовсім все погано. В тому плані, що мер, крім того, що перейшов на сторону окупантів, він ще й активно з ними співпрацює у плані виявлення українських активістів. Він їх просто здає. Такий уже стовідсотковий зрадник, який здає окупантам людей з проукраїнською позицією", - йдеться в повідомленні.

Водночас Гайдай додав, що Україна змогла "трохи поламати плани окупантів, які хотіли зробити картинку, як мер міста передає окупантам ключі, і як їх з радістю зустрічають".

Він пояснив, що зробив подання на президента і президент підписав указ про запровадження військово-цивільної адміністрації у Рубіжному. Це призвело до того, що "мер тепер ніхто" і він не потрібен нікому, навіть окупантам.

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Теги: Росія, Україна, війна
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