Мер Рубіжного здає окупантам проукраїнських активістів, – Сергій Гайдай

Сергій Хортів не просто перейшов на бік російських загарбників, а й передає окупантам інформацію про людей з проукраїнською позицією, але плани його вдалося трохи зламати.



Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, пише



"Ось цей останній випадок з мером Рубіжного. Там зовсім все погано. В тому плані, що мер, крім того, що перейшов на сторону окупантів, він ще й активно з ними співпрацює у плані виявлення українських активістів. Він їх просто здає. Такий уже стовідсотковий зрадник, який здає окупантам людей з проукраїнською позицією", - йдеться в повідомленні.



Водночас Гайдай додав, що Україна змогла "трохи поламати плани окупантів, які хотіли зробити картинку, як мер міста передає окупантам ключі, і як їх з радістю зустрічають".



Він пояснив, що зробив подання на президента і президент підписав указ про запровадження військово-цивільної адміністрації у Рубіжному. Це призвело до того, що "мер тепер ніхто" і він не потрібен нікому, навіть окупантам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній мер міста Рубіжнене просто перейшов на бік російських загарбників, а й передає окупантам інформацію про людей з проукраїнською позицією, але плани його вдалося трохи зламати.Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, пише Українська правда "Ось цей останній випадок з мером Рубіжного. Там зовсім все погано. В тому плані, що мер, крім того, що перейшов на сторону окупантів, він ще й активно з ними співпрацює у плані виявлення українських активістів. Він їх просто здає. Такий уже стовідсотковий зрадник, який здає окупантам людей з проукраїнською позицією", - йдеться в повідомленні.Водночас Гайдай додав, що Україна змогла "трохи поламати плани окупантів, які хотіли зробити картинку, як мер міста передає окупантам ключі, і як їх з радістю зустрічають".Він пояснив, що зробив подання на президента і президент підписав указ про запровадження військово-цивільної адміністрації у Рубіжному. Це призвело до того, що "мер тепер ніхто" і він не потрібен нікому, навіть окупантам.

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