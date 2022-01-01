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У районі на Волині – триденна жалоба: на Миколаївщині загинув воїн Василь Величко

У районі на Волині – триденна жалоба: на Миколаївщині загинув воїн Василь Величко
6, 7, 8 квітня оголошені днями жалоби на території Камінь-Каширщини у зв'язку із загибеллю Василя Величка – жителя с. Тоболи (Прилісненська ТГ) та Олексія Вацика з Троянівки (Маневицька ТГ).

Про це повідомляють на сайті Прилісненської громади.

Воїни мужньо боролися за перемогу України, відбиваючи військову агресію окупанта.

"Сумна звістка сколихнула жителів Прилісненської громади. Під час виконання бойового завдання у Миколаївській області загинув наш земляк - Величко Василь Олександрович, 1997 року народження, із села Тоболи. Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти згорьовану родину загиблого", - зазначають у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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