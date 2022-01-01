У районі на Волині – триденна жалоба: на Миколаївщині загинув воїн Василь Величко
Сьогодні, 10:14
6, 7, 8 квітня оголошені днями жалоби на території Камінь-Каширщини у зв'язку із загибеллю Василя Величка – жителя с. Тоболи (Прилісненська ТГ) та Олексія Вацика з Троянівки (Маневицька ТГ).
Про це повідомляють на сайті Прилісненської громади.
Воїни мужньо боролися за перемогу України, відбиваючи військову агресію окупанта.
"Сумна звістка сколихнула жителів Прилісненської громади. Під час виконання бойового завдання у Миколаївській області загинув наш земляк - Величко Василь Олександрович, 1997 року народження, із села Тоболи. Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти згорьовану родину загиблого", - зазначають у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сайті Прилісненської громади.
Воїни мужньо боролися за перемогу України, відбиваючи військову агресію окупанта.
"Сумна звістка сколихнула жителів Прилісненської громади. Під час виконання бойового завдання у Миколаївській області загинув наш земляк - Величко Василь Олександрович, 1997 року народження, із села Тоболи. Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти згорьовану родину загиблого", - зазначають у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У районі на Волині – триденна жалоба: на Миколаївщині загинув воїн Василь Величко
Сьогодні, 10:14
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Сьогодні, 09:43
Медіа