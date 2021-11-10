У Луцьку припиняють опалювальний сезон

В оселях мешканців Луцької міської територіальної громади від сьогодні, 6 квітня, припиняють подачу тепла.Про це повідомив мер Луцька"Всі комунальні служби та установи працюють у штатному режимі, забезпечують життєдіяльність міста. Транспорт працює в кількості 120 одиниць: 89 автобусів та 31 тролейбус. Вчора почали нормально працювати інформаційні табло, налаштували обладнання. Сьогодні починаємо припинення опалювального сезону, так як в найближчі дні синоптики передають вже доволі суттєве потепління", - сказав міський голова Луцька.Також Ігор Поліщук відзначив, що у соціальних їдальнях прохарчувалися 1536 осіб, яких працює у нас три: 24, 4 гімназії та 26 школа, де надаються вимушено переселеним особам гарячі обіди.