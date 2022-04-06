Окупанти майже знищили Бородянку, близько 200 людей у ​​селищі зникли безвісти

Георгій Єрко заявив, що близько 200 людей у селищі зникли безвісти. За його словами, вони, ймовірно, загинули під уламками будівель, зруйнованих російськими авіаударами.



Про це пише



За словами в.о. селищного голови, російські військові відкривали вогонь по всіх, хто намагався розібрати завали зруйнованих багатоповерхівок та врятувати тих, хто був там заблокований.



"Перші дні, коли проходили колони, вони розстрілювали мирних жителів, розстрілювали житлові будинки. Не зважаючи на те, що по них ніхто не відкривав вогню. Наша територіальна оборона мала лише автомати. Але вони розстрілювали і будинки, і жителів", – розповів Єрко.



За його словами, коли проходила колона, ворог відкрив вогонь по мешканцях і було вбито перших вісім людей. Пізніше окупанти стріляли по людях не лише з автоматів, а й із важкого озброєння.



На дев'ятиповерхові будинки російські окупанти скинули авіабомби.



"Люди, які перебували у підвалах, опинилися похованими живцем. Ми відразу намагалися відкопати їх. Була оголошена повітряна тривога. Потім пішли знову колони, танки, БТР – і стріляли по тих машинах і людях, які намагалися відкопати людей. Ми зверталися до них і письмово – розкопувати вони не дозволили", – сказав Єрко.



Він розповів, що під час окупації Бородянки вороги не дозволяли відкривати зелені коридори для евакуації.



"Так званий "зелений коридор", коли ми вперше його досягли, існував не з 9-ї до 15-ї, а 1 годину 20 хвилин. Ми евакуювали близько 400 людей з дому-інтернату", – розповів селищний голова.



Він додав, що подальші спроби евакуювати мирних жителів провалилися, довкола Бородянки точилися бої.



"Гучномовців не давали, ходити вулицею не давали. Зв'язку в Бородянці не було близько 10 днів. Як сповістити людей, що їдуть їх звільняти, ми не знали. Тому на свій страх і ризик посилали сміливців, які просто бігли вулицею і кричали, що йде евакуація. А коли почалася евакуація на Гомель до Білорусі – люди вже не знали, чи забирають їх на Гомель, чи їх везтимуть на нашу неньку-Україну", – згадує Єрко.



Він поінформував, що зараз в Бородянці працює штаб, розшукують тіла загиблих, ведуться роботи з розмінування, відновлення ліній електропостачання.



Бородянка Бучанського району була захоплена росіянами з перших днів війни. Ворог рівняв її з землею, завдаючи ударів з різноманітного озброєння. 1 квітня вона була звільнена від загарбників.



Після зачистки територій Київщини від окупантів зʼясувалися масштаби звірств, які вони чинили з мирними мешканцями. З дітьми, жінками, літніми людьми, чоловіками – усіма без винятку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 5 квітня, виконувач обов'язків голови Бородянкизаявив, що близько 200 людей у селищі зникли безвісти. За його словами, вони, ймовірно, загинули під уламками будівель, зруйнованих російськими авіаударами.Про це пише LB.ua За словами в.о. селищного голови, російські військові відкривали вогонь по всіх, хто намагався розібрати завали зруйнованих багатоповерхівок та врятувати тих, хто був там заблокований."Перші дні, коли проходили колони, вони розстрілювали мирних жителів, розстрілювали житлові будинки. Не зважаючи на те, що по них ніхто не відкривав вогню. Наша територіальна оборона мала лише автомати. Але вони розстрілювали і будинки, і жителів", – розповів Єрко.За його словами, коли проходила колона, ворог відкрив вогонь по мешканцях і було вбито перших вісім людей. Пізніше окупанти стріляли по людях не лише з автоматів, а й із важкого озброєння.На дев'ятиповерхові будинки російські окупанти скинули авіабомби."Люди, які перебували у підвалах, опинилися похованими живцем. Ми відразу намагалися відкопати їх. Була оголошена повітряна тривога. Потім пішли знову колони, танки, БТР – і стріляли по тих машинах і людях, які намагалися відкопати людей. Ми зверталися до них і письмово – розкопувати вони не дозволили", – сказав Єрко.Він розповів, що під час окупації Бородянки вороги не дозволяли відкривати зелені коридори для евакуації."Так званий "зелений коридор", коли ми вперше його досягли, існував не з 9-ї до 15-ї, а 1 годину 20 хвилин. Ми евакуювали близько 400 людей з дому-інтернату", – розповів селищний голова.Він додав, що подальші спроби евакуювати мирних жителів провалилися, довкола Бородянки точилися бої."Гучномовців не давали, ходити вулицею не давали. Зв'язку в Бородянці не було близько 10 днів. Як сповістити людей, що їдуть їх звільняти, ми не знали. Тому на свій страх і ризик посилали сміливців, які просто бігли вулицею і кричали, що йде евакуація. А коли почалася евакуація на Гомель до Білорусі – люди вже не знали, чи забирають їх на Гомель, чи їх везтимуть на нашу неньку-Україну", – згадує Єрко.Він поінформував, що зараз в Бородянці працює штаб, розшукують тіла загиблих, ведуться роботи з розмінування, відновлення ліній електропостачання.Бородянка Бучанського району була захоплена росіянами з перших днів війни. Ворог рівняв її з землею, завдаючи ударів з різноманітного озброєння. 1 квітня вона була звільнена від загарбників.Після зачистки територій Київщини від окупантів зʼясувалися масштаби звірств, які вони чинили з мирними мешканцями. З дітьми, жінками, літніми людьми, чоловіками – усіма без винятку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію