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На Львівщині - вибухи. ОНОВЛЕНО

На Львівщині - вибухи. ОНОВЛЕНО
Мешканців Львівщини попросили залишатися в укриттях: чути вибухи.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Вибухи у районі Радехова. Усі залишайтесь в укриттях", - йдеться у його повідомленні.

Також Максим Козицький додав, що сили ППО працюють, вони бережуть наше мирне небо.

"Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях. Не знімайте нічого на відео, не фотографуйте і не поширюйте припущень з неперевірених телеграм-каналів та груп. Чекайте офіційної інформації!, - повідомив голова Львівської ОВА.

Голова Львівської ОВА повідомив, що станом на 23:18 інформації щодо постраждалих нема.

"Все, що можна буде повідомити, враховуючи безпекові вимоги, я повідомлю згодом. Спокійної всім ночі", - написав Максим Козицький.

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Теги: Росія, Україна, війна
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