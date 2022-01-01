На Львівщині - вибухи. ОНОВЛЕНО





Про це Максим Козицький.



"Вибухи у районі Радехова. Усі залишайтесь в укриттях", - йдеться у його повідомленні.



Також Максим Козицький додав, що сили ППО працюють, вони бережуть наше мирне небо.



"Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях. Не знімайте нічого на відео, не фотографуйте і не поширюйте припущень з неперевірених телеграм-каналів та груп. Чекайте офіційної інформації!, - повідомив голова Львівської ОВА.



Голова Львівської ОВА повідомив, що станом на 23:18 інформації щодо постраждалих нема.



"Все, що можна буде повідомити, враховуючи безпекові вимоги, я повідомлю згодом. Спокійної всім ночі", - написав Максим Козицький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканців Львівщини попросили залишатися в укриттях: чути вибухи.Про це повідомив голова Львівської ОВА"Вибухи у районі Радехова. Усі залишайтесь в укриттях", - йдеться у його повідомленні.Також Максим Козицький додав, що сили ППО працюють, вони бережуть наше мирне небо."Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях. Не знімайте нічого на відео, не фотографуйте і не поширюйте припущень з неперевірених телеграм-каналів та груп. Чекайте офіційної інформації!, - повідомив голова Львівської ОВА.Голова Львівської ОВА повідомив, що станом на 23:18 інформації щодо постраждалих нема."Все, що можна буде повідомити, враховуючи безпекові вимоги, я повідомлю згодом. Спокійної всім ночі", - написав Максим Козицький.

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