На Львівщині - вибухи. ОНОВЛЕНО
05 квітень, 23:05
Мешканців Львівщини попросили залишатися в укриттях: чути вибухи.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Вибухи у районі Радехова. Усі залишайтесь в укриттях", - йдеться у його повідомленні.
Також Максим Козицький додав, що сили ППО працюють, вони бережуть наше мирне небо.
"Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях. Не знімайте нічого на відео, не фотографуйте і не поширюйте припущень з неперевірених телеграм-каналів та груп. Чекайте офіційної інформації!, - повідомив голова Львівської ОВА.
Голова Львівської ОВА повідомив, що станом на 23:18 інформації щодо постраждалих нема.
"Все, що можна буде повідомити, враховуючи безпекові вимоги, я повідомлю згодом. Спокійної всім ночі", - написав Максим Козицький.
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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Вибухи у районі Радехова. Усі залишайтесь в укриттях", - йдеться у його повідомленні.
Також Максим Козицький додав, що сили ППО працюють, вони бережуть наше мирне небо.
"Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях. Не знімайте нічого на відео, не фотографуйте і не поширюйте припущень з неперевірених телеграм-каналів та груп. Чекайте офіційної інформації!, - повідомив голова Львівської ОВА.
Голова Львівської ОВА повідомив, що станом на 23:18 інформації щодо постраждалих нема.
"Все, що можна буде повідомити, враховуючи безпекові вимоги, я повідомлю згодом. Спокійної всім ночі", - написав Максим Козицький.
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