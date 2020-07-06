ЗСУ – на підступах до Херсона

ЗСУ – на підступах до Херсона
Військовослужбовці Збройних сил України знаходяться на підступах до Херсона.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

За словами депутата, на вихідних українські військові визволили 11 наслених пунктів з боку Кривого Рогу в напрямку Берислава. Також Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ просуваються й з боку Миколаєва

"Збройні сили знаходяться на підступах до Херсона. У радіусі 20 км ведуться важкі бої за місто", — повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

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Теги: Херсон, війна
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