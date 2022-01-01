«Рада безпеки ООН існує, а безпеки у світі не існує ні для кого», – Зеленський. ВІДЕО

Президент України Володимир Зеленський розповів про свою роботу протягом 41 дня російсько-української війни.Президент продовжив активну дипломатичну роботу і звернувся до Ради безпеки ООН, яка зібралася на спеціальне засідання щодо військових злочинів російських окупантів в місті Буча та окупованих районах України.«Сказав те, що давно потрібно було сказати у такому форматі. Рада безпеки ООН існує, а безпеки у світі не існує ні для кого. Це точно означає, що ООН наразі не може виконувати функції, заради яких створювалася. Винна в цьому лише Росія, яка дискредитує і ООН, і всі інші міжнародні інституції, в роботі яких досі бере участь. Тобто намагається заблокувати усе конструктивне і використовувати глобальну архітектуру, щоб поширювати брехню і виправдовувати зло, яке робить», - сказав президент України.Володимир Зеленський висловив сподівання, що світ це бачить та зробить висновки: «Якщо ні, то у світі залишиться лише одна інституція для гарантування безпеки держав – зброя».Зеленський розповів, що запропонував членам Радбезу ООН та всім іншим державам, які поважають міжнародне право, конкретні речі, які можуть змінити ситуацію. Зокрема Володимир Олександрович зазначив, що пропонував провести глобальну конференцію у мирному Києві, щоб визначитися, як можна реформувати світову архітектуру з огляду на те, що робить Росія.Також президент розповів, що звертався до народу та парламенту Іспанії, розмовляв з презентом Франції Емануелем Макроном про співпрацю.«Готуємо новий пакет потужних санкції проти Росії за те, що вона наробила проти наших громадян. Принциповий момент передусім для західних лідерів. Це стосується не того, як наші люди оцінять санкції і як оціню їх я. Це стосується того, як санкції оцінять у самих західних суспільствах. Після того, що світ побачив у Бучі санкції проти Росії мають бути спів мірними тяжкості воєнних злочинів окупантів. Якщо після цього російські банки зможуть функціонувати, якщо транзит товарів у Росію буде продовжуватися, якщо країни Євросоюзу платитимуть Росії за енергоносії, то політична доля деяких лідерів буде розвиватися вже не як зазвичай. Раджу усім зараз відчути, що момент принциповий», - зазначив глава держави.Також під час відеозвернення глава держави анонсував візит в Україну президентки Єврокомісії і голову європейської дипломатії.«Робота разом у Києві буде оцінена позитивно багатьма народами світу, бо зараз Київ – столиця глобальної демократії, боротьби за свободу для усіх на європейському континенті», - сказав Володимир Зеленський.«Ми усвідомлюємо, що окупанти переважають чисельно. Що в них більше техніки. Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з-поміж курсантів військових училищ, людей із бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на забій у ще один наступ. Але в нас немає жодного іншого вибору – вирішується доля нашого народу. Ми знаємо, за що воюємо. І робимо все для перемоги», - йшлося у зверненні Володимира Зеленського.