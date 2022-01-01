6 квітня на Волині: гортаючи календар

Олег Колесник (на фото), хореограф Олександр Кашевський та колишній депутат Волинської обласної ради Володимир Навроцький.



Вітаємо їх та бажаємо здоров’я, достатку й добра на щодень.



Іменинники 6 квітня – Артем, Захар.



Зичимо усім, хто носить ці імена, аби ангел-покровитель допомагав у всіх починаннях.

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