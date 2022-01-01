За добу Повітряні сили ЗСУ знищили 8 крилатих ракет окупантів





Про це повідомили у Командування Повітряних Сил ЗСУ.



Натомість ворог наносить ракетні удари з повітря, зокрема із повітряного простору Білорусі.



Протягом 5 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил збили вісім крилатих ракет.



Авіація Повітряних Сил продовжує підтримувати дії наземних військ Сил оборони, наносячи повітряні удари по окупантах.

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