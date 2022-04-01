Захід заморозив 350 мільярдів доларів російських резервів





Про це повідомляє



Цифру у 350 млрд доларів оприлюднила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс у ході візиту до Варшави, столиці Польщі. Загальний обсяг російських резервів оцінюється у 604 млрд доларів.



Таким чином після західних санкцій, спрямованих на Центробанк РФ та Фонд національного багатства, РФ не може використовувати більшу частину золотовалютних резервів для підтримки рубля.



При цьому резерви падають – російський центральний банк оголосив, що його резерви впали з лютого і початку війни на 38,8 млрд доларів до 604,4 млрд доларів на 25 березня.



З огляду на це, Росії знадобиться менше року, щоб вичерпати решту валютних резервів, до яких вона може отримати доступ. Але на практиці Росія використовує кошти, отримані в результаті закупівлі російського газу в Європі через Газпромбанк, для отримання іноземної валюти і підтримки рубля.



Третина російського експорту вугілля спрямовується в Європу до країн економічного співробітництва та розвитку. Німеччина, Нідерланди, Туреччина та Польща разом отримали 24% всього російського експорту вугілля в 2021 році.



Але вводити ембарго на газ блок не зміг навіть після Бучанської різанини, яку влаштували росіяни на Київщині. Щодо вугілля, то у вівторок блок анонсував ембарго на нього. Тобто найменшої частини енергетичного експорту РФ. Також очікуються санкції на російську нафту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Західні санкції заморозили 350 млрд доларів російських золотовалютних резервів, що становить близько 60% їхнього обсягу, але агресор далі може підтримувати рубль коштом від поставок у ЄС газу та нафти.Про це повідомляє "Економічна правда" , посилаючись на Guardian.Цифру у 350 млрд доларів оприлюднила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс у ході візиту до Варшави, столиці Польщі. Загальний обсяг російських резервів оцінюється у 604 млрд доларів.Таким чином після західних санкцій, спрямованих на Центробанк РФ та Фонд національного багатства, РФ не може використовувати більшу частину золотовалютних резервів для підтримки рубля.При цьому резерви падають – російський центральний банк оголосив, що його резерви впали з лютого і початку війни на 38,8 млрд доларів до 604,4 млрд доларів на 25 березня.З огляду на це, Росії знадобиться менше року, щоб вичерпати решту валютних резервів, до яких вона може отримати доступ. Але на практиці Росія використовує кошти, отримані в результаті закупівлі російського газу в Європі через Газпромбанк, для отримання іноземної валюти і підтримки рубля.Третина російського експорту вугілля спрямовується в Європу до країн економічного співробітництва та розвитку. Німеччина, Нідерланди, Туреччина та Польща разом отримали 24% всього російського експорту вугілля в 2021 році.Але вводити ембарго на газ блок не зміг навіть після Бучанської різанини, яку влаштували росіяни на Київщині. Щодо вугілля, то у вівторок блок анонсував ембарго на нього. Тобто найменшої частини енергетичного експорту РФ. Також очікуються санкції на російську нафту.

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