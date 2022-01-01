Вантажівки одеських підприємців, які втекли в Росію, передадуть для армії

Вантажну техніку підприємців Одеської області, які на початку повномасштабної агресії виїхали до Росії, передадуть на потребу армії.Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на голову обласної військової адміністрації Максима Марченка.У вечірньому зверненні він повідомив, що зустрівся у вівторок із представниками бізнесу області, з якими обговорив, зокрема, збереження робочих місць.«Також була проведена відповідна робота щодо окремих бізнесменів, які на початку активних бойових дій перебралися до Москви. Тепер вантажна техніка, яка була в їхній власності, буде передана Збройним силам України», – заявив Марченко.Він не уточнив, про яку кількість підприємців та їхнього майна йдеться.