Вантажівки одеських підприємців, які втекли в Росію, передадуть для армії
Сьогодні, 02:33
Вантажну техніку підприємців Одеської області, які на початку повномасштабної агресії виїхали до Росії, передадуть на потребу армії.
Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на голову обласної військової адміністрації Максима Марченка.
У вечірньому зверненні він повідомив, що зустрівся у вівторок із представниками бізнесу області, з якими обговорив, зокрема, збереження робочих місць.
«Також була проведена відповідна робота щодо окремих бізнесменів, які на початку активних бойових дій перебралися до Москви. Тепер вантажна техніка, яка була в їхній власності, буде передана Збройним силам України», – заявив Марченко.
Він не уточнив, про яку кількість підприємців та їхнього майна йдеться.
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Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на голову обласної військової адміністрації Максима Марченка.
У вечірньому зверненні він повідомив, що зустрівся у вівторок із представниками бізнесу області, з якими обговорив, зокрема, збереження робочих місць.
«Також була проведена відповідна робота щодо окремих бізнесменів, які на початку активних бойових дій перебралися до Москви. Тепер вантажна техніка, яка була в їхній власності, буде передана Збройним силам України», – заявив Марченко.
Він не уточнив, про яку кількість підприємців та їхнього майна йдеться.
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