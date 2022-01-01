 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Українські військові знищили майже 80 загарбників та чимало ворожої техніки

Українські військові знищили майже 80 загарбників та чимало ворожої техніки
ОТУ "Схід" повідомило про майже 80 знищених загарбників, знищену і захоплену техніку окупантів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська здійснили одну атаку і понесли втрати.

За інформацією військових, вдалося знищити майже 80 загарбників, а також чимало ворожої техніки:

танків – 4 (з них захоплено - 1);
БТР – 9;
БМП – 10;
міномет – 1;
БМ-21 – 1;
АТ – 17;
БПЛА – 1;
паливозаправники – 2.

"Російські пропагандисти про це не розкажуть, у їхній паралельній реальності лише "продвіженіє вперед" та "без потерь". Насправді ж єдиний напрям, куди вони рухаються, це напрям російського воєнного корабля", - зазначають українські бійці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Лучани, які прихистили переселенців, можуть отримати грошову компенсацію
Сьогодні, 20:46
Зрадники-депутати з ОПЗЖ коригували вогонь окупантам у Маріуполі
Сьогодні, 20:23
«ООН можна просто закрити»: Зеленський про те, що РФ продовжує порушувати міжнародне право
Сьогодні, 19:25
На Тернопільщині збили ворожу ракету: через її уламки стався витік аміаку. ВІДЕО
Сьогодні, 19:10
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські військові знищили майже 80 загарбників та чимало ворожої техніки
Сьогодні, 21:24
Волинянин, якому у перший день війни оголосили про підозру у злочині, вийшов під заставу і знову взявся за своє. ФОТО
Сьогодні, 21:18
Лучани, які прихистили переселенців, можуть отримати грошову компенсацію
Сьогодні, 20:46
Зрадники-депутати з ОПЗЖ коригували вогонь окупантам у Маріуполі
Сьогодні, 20:23
Погода у Луцьку на завтра, 6 квітня
Сьогодні, 20:03
Схожі новини
Лучани, які прихистили переселенців, можуть отримати грошову компенсацію Лучани, які прихистили переселенців, можуть отримати грошову компенсацію
Сьогодні, 20:46
Зрадники-депутати з ОПЗЖ коригували вогонь окупантам у Маріуполі Зрадники-депутати з ОПЗЖ коригували вогонь окупантам у Маріуполі
Сьогодні, 20:23
Окупанти обстрілюють Ізюм, аби звинуватити у цьому ЗСУ: яка ситуація на усіх напрямках станом на 18:00 Окупанти обстрілюють Ізюм, аби звинуватити у цьому ЗСУ: яка ситуація на усіх напрямках станом на 18:00
Сьогодні, 18:50
Російська нафта перетворюється на кров в Україні, – міністр економіки Фінляндії Російська нафта перетворюється на кров в Україні, – міністр економіки Фінляндії
Сьогодні, 07:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські військові знищили майже 80 загарбників та чимало ворожої техніки
Сьогодні, 21:24
 0
Волинянин, якому у перший день війни оголосили про підозру у злочині, вийшов під заставу і знову взявся за своє. ФОТО
Сьогодні, 21:18
 0
Лучани, які прихистили переселенців, можуть отримати грошову компенсацію
Сьогодні, 20:46
 0
Зрадники-депутати з ОПЗЖ коригували вогонь окупантам у Маріуполі
Сьогодні, 20:23
 0
Погода у Луцьку на завтра, 6 квітня
Сьогодні, 20:03
 0
Медіа
відео
1/8