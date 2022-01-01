Українські військові знищили майже 80 загарбників та чимало ворожої техніки





Про це повідомили на



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська здійснили одну атаку і понесли втрати.



За інформацією військових, вдалося знищити майже 80 загарбників, а також чимало ворожої техніки:



танків – 4 (з них захоплено - 1);

БТР – 9;

БМП – 10;

міномет – 1;

БМ-21 – 1;

АТ – 17;

БПЛА – 1;

паливозаправники – 2.



"Російські пропагандисти про це не розкажуть, у їхній паралельній реальності лише "продвіженіє вперед" та "без потерь". Насправді ж єдиний напрям, куди вони рухаються, це напрям російського воєнного корабля", - зазначають українські бійці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ОТУ "Схід" повідомило про майже 80 знищених загарбників, знищену і захоплену техніку окупантів.Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська здійснили одну атаку і понесли втрати.За інформацією військових, вдалося знищити майже 80 загарбників, а також чимало ворожої техніки:танків – 4 (з них захоплено - 1);БТР – 9;БМП – 10;міномет – 1;БМ-21 – 1;АТ – 17;БПЛА – 1;паливозаправники – 2."Російські пропагандисти про це не розкажуть, у їхній паралельній реальності лише "продвіженіє вперед" та "без потерь". Насправді ж єдиний напрям, куди вони рухаються, це напрям російського воєнного корабля", - зазначають українські бійці.

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