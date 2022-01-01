Українські військові знищили майже 80 загарбників та чимало ворожої техніки
Сьогодні, 21:24
ОТУ "Схід" повідомило про майже 80 знищених загарбників, знищену і захоплену техніку окупантів.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська здійснили одну атаку і понесли втрати.
За інформацією військових, вдалося знищити майже 80 загарбників, а також чимало ворожої техніки:
танків – 4 (з них захоплено - 1);
БТР – 9;
БМП – 10;
міномет – 1;
БМ-21 – 1;
АТ – 17;
БПЛА – 1;
паливозаправники – 2.
"Російські пропагандисти про це не розкажуть, у їхній паралельній реальності лише "продвіженіє вперед" та "без потерь". Насправді ж єдиний напрям, куди вони рухаються, це напрям російського воєнного корабля", - зазначають українські бійці.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська здійснили одну атаку і понесли втрати.
За інформацією військових, вдалося знищити майже 80 загарбників, а також чимало ворожої техніки:
танків – 4 (з них захоплено - 1);
БТР – 9;
БМП – 10;
міномет – 1;
БМ-21 – 1;
АТ – 17;
БПЛА – 1;
паливозаправники – 2.
"Російські пропагандисти про це не розкажуть, у їхній паралельній реальності лише "продвіженіє вперед" та "без потерь". Насправді ж єдиний напрям, куди вони рухаються, це напрям російського воєнного корабля", - зазначають українські бійці.
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