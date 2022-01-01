Лучани, які прихистили переселенців, можуть отримати грошову компенсацію





Про це Алла Агрипініна.



З її слів, власник житла, який прихистив переселенців, повинен звернутися із відповідною заявою, свідоцтвом про право власності, паспортом та індивідуальним ідентифікаційним кодом до ЦНАПу.



"Ми мусимо перевірити, що це звернувся власник житла і побачити, що він розмістив вимушено переміщених осіб. Відповідно, особи ці звертаються з паспортними документами, якщо це дітки, то свідоцтво про народження", – зазначила посадовиця.



Сума грошей, яку повертатимуть за комуналку, не фіксована і залежить від того, скільки днів проживали вимушено переселені люди. За проживання однієї особи буде нараховуватися 14 гривень 77 копійок на день.



"Щомісячно для відшкодування подається звернення з першого по п'яте число звітного місяця. Також зазначається по постанові, що такі виплати будуть здійснюватися за умови відсутності заборгованості, тому цю інформацію також ми перевіряємо", – розповіла посадовиця.



Кошти, говорить Алла Агрипініна, можна отримати за тимчасове розміщення переселенців, які не отримують щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання і оплату "комуналки".



Серед тих, хто звернувся в департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" за компенсацією на оплату комунальних послуг – лучанин Валентин Патрай. Каже: у його квартирі проживає шість людей, які через війну залишили домівки. Спілкуватися із журналістами вони відмовилися.



"Вони з Волновахи самі. Це все тільки побачив в інтернеті, то їм подзвонив, щоб приїхали підписатися у заяві на компенсацію витрат, бо я сам тут не живу", – розповів власник квартири.



Приїхала до Центру надання адміністративних послуг в Луцьку вимушена переселенка із Чернігова Лариса Марченко. Зі слів жінки, господиня, яка тимчасово безплатно надала житло, подала заяву на компенсацію. Тож, аби власниця мала право отримати гроші, члени сім’ї Лариси Марченко спочатку зареєструвалася у департаменті соцполітики у Луцьку та отримали статус внутрішньо переміщених осіб.



"Наша господиня думала сама оформитися, а сказали – ні, обов’язково повинні люди, які проживають теж приїхати з документами", – додала жінка.



Як додала начальниця відділу луцького ЦНАПу Алла Агрипініна, гроші будуть повертати на картку, яку власник помешкання зазначив під час оформлення документів. Станом на 5 квітня працівники ЦНАПу прийняли 25 заяв від жителів Луцької громади щодо компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому центрі надання адміністративних послуг триває прийом документів на отримання грошової компенсації на оплату житлово-комунальних послуг за розміщення внутрішньо переміщених осіб.Про це Суспільному розповіла начальниця відділуЗ її слів, власник житла, який прихистив переселенців, повинен звернутися із відповідною заявою, свідоцтвом про право власності, паспортом та індивідуальним ідентифікаційним кодом до ЦНАПу."Ми мусимо перевірити, що це звернувся власник житла і побачити, що він розмістив вимушено переміщених осіб. Відповідно, особи ці звертаються з паспортними документами, якщо це дітки, то свідоцтво про народження", – зазначила посадовиця.Сума грошей, яку повертатимуть за комуналку, не фіксована і залежить від того, скільки днів проживали вимушено переселені люди. За проживання однієї особи буде нараховуватися 14 гривень 77 копійок на день."Щомісячно для відшкодування подається звернення з першого по п'яте число звітного місяця. Також зазначається по постанові, що такі виплати будуть здійснюватися за умови відсутності заборгованості, тому цю інформацію також ми перевіряємо", – розповіла посадовиця.Кошти, говорить Алла Агрипініна, можна отримати за тимчасове розміщення переселенців, які не отримують щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання і оплату "комуналки".Серед тих, хто звернувся в департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" за компенсацією на оплату комунальних послуг – лучанин. Каже: у його квартирі проживає шість людей, які через війну залишили домівки. Спілкуватися із журналістами вони відмовилися."Вони з Волновахи самі. Це все тільки побачив в інтернеті, то їм подзвонив, щоб приїхали підписатися у заяві на компенсацію витрат, бо я сам тут не живу", – розповів власник квартири.Приїхала до Центру надання адміністративних послуг в Луцьку вимушена переселенка із Чернігова Лариса Марченко. Зі слів жінки, господиня, яка тимчасово безплатно надала житло, подала заяву на компенсацію. Тож, аби власниця мала право отримати гроші, члени сім’ї Лариси Марченко спочатку зареєструвалася у департаменті соцполітики у Луцьку та отримали статус внутрішньо переміщених осіб."Наша господиня думала сама оформитися, а сказали – ні, обов’язково повинні люди, які проживають теж приїхати з документами", – додала жінка.Як додала начальниця відділу луцького ЦНАПу Алла Агрипініна, гроші будуть повертати на картку, яку власник помешкання зазначив під час оформлення документів. Станом на 5 квітня працівники ЦНАПу прийняли 25 заяв від жителів Луцької громади щодо компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

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