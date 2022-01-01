Погода у Луцьку на завтра, 6 квітня
Сьогодні, 20:03
Завтра, 6 квітня, до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Уночі буде дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура вночі 4-2° тепла, вдень 10-11° тепла.
Народний прогноз погоди: 6 квітня відзначається переддень Благовіщення і вшановується пам'ять преподобного Захарії монаха. У народі цей день називався Похвали Богородиці: "На похвалу Богородиці і пташечка хвалиться першим яєчком". У давнину примітили: якщо ніч на Захарія тепла - весна дружна буде; якщо зійде до цього дня сніг, значить назовсім, якщо ні - пролежить ще тиждень.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура вночі 4-2° тепла, вдень 10-11° тепла.
Народний прогноз погоди: 6 квітня відзначається переддень Благовіщення і вшановується пам'ять преподобного Захарії монаха. У народі цей день називався Похвали Богородиці: "На похвалу Богородиці і пташечка хвалиться першим яєчком". У давнину примітили: якщо ніч на Захарія тепла - весна дружна буде; якщо зійде до цього дня сніг, значить назовсім, якщо ні - пролежить ще тиждень.
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