Погода у Луцьку на завтра, 6 квітня

Погода у Луцьку на завтра, 6 квітня
Завтра, 6 квітня, до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Уночі буде дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура вночі 4-2° тепла, вдень 10-11° тепла.

Народний прогноз погоди: 6 квітня відзначається переддень Благовіщення і вшановується пам'ять преподобного Захарії монаха. У народі цей день називався Похвали Богородиці: "На похвалу Богородиці і пташечка хвалиться першим яєчком". У давнину примітили: якщо ніч на Захарія тепла - весна дружна буде; якщо зійде до цього дня сніг, значить назовсім, якщо ні - пролежить ще тиждень.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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