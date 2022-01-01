Зрадники-депутати з ОПЗЖ коригували вогонь окупантам у Маріуполі
Сьогодні, 20:23
У міськраді Маріуполя отримали переконливі свідчення про злочини колабораціоністів з ОПЗЖ та назвали імена зрадників.
Про це повідомляють у Маріупольській міськраді.
"Вони не просто підтримали окупантів, а виступали інформаторами ворожої армії та фактично корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури. З перших днів війни окупанти прицільним вогнем знищували об’єкти життєзабезпечення міста. Комунальні підприємства та техніку. Склади з продовольством та медикаментами. Вежі мобільних операторів та лінії електропередачі. Насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища. Було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення. Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів. Виявилося, що саме зрадники-депутати з ОП-ЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу.Уся країна повинна знати прізвища покидьків, які допомогали вбивати маріупольців", - зазначають у міськраді та надають список депутатів:
Іващенко Костянтин Володимирович
Хаджинов Дмитро Михайлович
Хармишев Євген Олександрович
Сотнікова Наталя Анатоліївна
Карпенко Олена Василівна
Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ.
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Про це повідомляють у Маріупольській міськраді.
"Вони не просто підтримали окупантів, а виступали інформаторами ворожої армії та фактично корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури. З перших днів війни окупанти прицільним вогнем знищували об’єкти життєзабезпечення міста. Комунальні підприємства та техніку. Склади з продовольством та медикаментами. Вежі мобільних операторів та лінії електропередачі. Насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища. Було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення. Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів. Виявилося, що саме зрадники-депутати з ОП-ЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу.Уся країна повинна знати прізвища покидьків, які допомогали вбивати маріупольців", - зазначають у міськраді та надають список депутатів:
Іващенко Костянтин Володимирович
Хаджинов Дмитро Михайлович
Хармишев Євген Олександрович
Сотнікова Наталя Анатоліївна
Карпенко Олена Василівна
Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ.
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