Зрадники-депутати з ОПЗЖ коригували вогонь окупантам у Маріуполі





Про це повідомляють у



"Вони не просто підтримали окупантів, а виступали інформаторами ворожої армії та фактично корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури. З перших днів війни окупанти прицільним вогнем знищували об’єкти життєзабезпечення міста. Комунальні підприємства та техніку. Склади з продовольством та медикаментами. Вежі мобільних операторів та лінії електропередачі. Насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища. Було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення. Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів. Виявилося, що саме зрадники-депутати з ОП-ЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу.Уся країна повинна знати прізвища покидьків, які допомогали вбивати маріупольців", - зазначають у міськраді та надають список депутатів:



Іващенко Костянтин Володимирович

Хаджинов Дмитро Михайлович

Хармишев Євген Олександрович

Сотнікова Наталя Анатоліївна

Карпенко Олена Василівна



Всі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У міськраді Маріуполя отримали переконливі свідчення про злочини колабораціоністів з ОПЗЖ та назвали імена зрадників.Про це повідомляють у Маріупольській міськраді "Вони не просто підтримали окупантів, а виступали інформаторами ворожої армії та фактично корегували обстріли критичної цивільної інфраструктури. З перших днів війни окупанти прицільним вогнем знищували об’єкти життєзабезпечення міста. Комунальні підприємства та техніку. Склади з продовольством та медикаментами. Вежі мобільних операторів та лінії електропередачі. Насосні станції та магістральний водопровід з резервного водосховища. Було спалено всі міські автобуси, підготовлені для евакуації населення. Місце зборів надзвичайного штабу міських служб досить швидко дискредитувалося і також зазнавало обстрілів. Виявилося, що саме зрадники-депутати з ОП-ЗЖ допомогли росіянам швидко паралізувати місто та створити гуманітарну катастрофу.Уся країна повинна знати прізвища покидьків, які допомогали вбивати маріупольців", - зазначають у міськраді та надають список депутатів:Іващенко Костянтин ВолодимировичХаджинов Дмитро МихайловичХармишев Євген ОлександровичСотнікова Наталя АнатоліївнаКарпенко Олена ВасилівнаВсі матеріали щодо колаборантів вже передано до СБУ.

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