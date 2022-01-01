Волинянин, якому у перший день війни оголосили про підозру у злочині, вийшов під заставу і знову взявся за своє. ФОТО

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За процесуального керівництва Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури працівники Управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області ДБН Національної поліції України та Ківерцівського відділення поліції 05 квітня 2022 року поблизу міста Рожища затримали 38-річного волинянина, який збував особливо небезпечну психотропну речовину PVP через закладки.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
З’ясувалося, що 24 лютого 2022 року чоловікові уже було повідомлено про підозру у вчиненні такого ж злочину і обрано запобіжний захід у вигляді застави. Проте це не завадило йому продовжувати незаконну діяльність.
У затриманого вилучили близько 100 пакетів із психотропами, ще понад 80 закладок знайдено розкладеними на місцевості.
Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечних психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).
Прокурори наполягатимуть на обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
З’ясувалося, що 24 лютого 2022 року чоловікові уже було повідомлено про підозру у вчиненні такого ж злочину і обрано запобіжний захід у вигляді застави. Проте це не завадило йому продовжувати незаконну діяльність.
У затриманого вилучили близько 100 пакетів із психотропами, ще понад 80 закладок знайдено розкладеними на місцевості.
Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечних психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).
Прокурори наполягатимуть на обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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