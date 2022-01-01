Волинянин, якому у перший день війни оголосили про підозру у злочині, вийшов під заставу і знову взявся за своє. ФОТО

За процесуального керівництва Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури працівники Управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області ДБН Національної поліції України та Ківерцівського відділення поліції 05 квітня 2022 року поблизу міста Рожища затримали 38-річного волинянина, який збував особливо небезпечну психотропну речовину PVP через закладки.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.З’ясувалося, що 24 лютого 2022 року чоловікові уже було повідомлено про підозру у вчиненні такого ж злочину і обрано запобіжний захід у вигляді застави. Проте це не завадило йому продовжувати незаконну діяльність.У затриманого вилучили близько 100 пакетів із психотропами, ще понад 80 закладок знайдено розкладеними на місцевості.Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечних психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).Прокурори наполягатимуть на обранні йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.