На Волині починають виплачувати пенсії за квітень

На Волині починають виплачувати пенсії за квітень
Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області, на виплати квітневих пенсій спрямують більше 970 мільйонів гривень.

Про це йдеться на сторінці Волинської ОДА.

Спосіб виплат не змінився – пенсії можна отримати як через поштові відділення, так і через банківські установи.

На сьогодні в області понад 255 тисяч пенсіонерів.

Зазначають, що свої пенсії отримають і переселенці. Станом на 4 квітня 395 переселенців пенсійного віку вже звернулись у відповідні служби для зміни способу отримання пенсії.

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Теги: пенсії, Волинь
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