На Волині починають виплачувати пенсії за квітень
Сьогодні, 19:38
Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області, на виплати квітневих пенсій спрямують більше 970 мільйонів гривень.
Про це йдеться на сторінці Волинської ОДА.
Спосіб виплат не змінився – пенсії можна отримати як через поштові відділення, так і через банківські установи.
На сьогодні в області понад 255 тисяч пенсіонерів.
Зазначають, що свої пенсії отримають і переселенці. Станом на 4 квітня 395 переселенців пенсійного віку вже звернулись у відповідні служби для зміни способу отримання пенсії.
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Про це йдеться на сторінці Волинської ОДА.
Спосіб виплат не змінився – пенсії можна отримати як через поштові відділення, так і через банківські установи.
На сьогодні в області понад 255 тисяч пенсіонерів.
Зазначають, що свої пенсії отримають і переселенці. Станом на 4 квітня 395 переселенців пенсійного віку вже звернулись у відповідні служби для зміни способу отримання пенсії.
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