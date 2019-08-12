На Волині починають виплачувати пенсії за квітень

Як повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області, на виплати квітневих пенсій спрямують більше 970 мільйонів гривень.Про це йдеться на сторінці Волинської ОДА.Спосіб виплат не змінився – пенсії можна отримати як через поштові відділення, так і через банківські установи.На сьогодні в області понад 255 тисяч пенсіонерів.Зазначають, що свої пенсії отримають і переселенці. Станом на 4 квітня 395 переселенців пенсійного віку вже звернулись у відповідні служби для зміни способу отримання пенсії.