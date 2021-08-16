На Тернопільщині збили ворожу ракету: через її уламки стався витік аміаку. ВІДЕО

Російські окупанти здійснили ракетний удар по Тернопільщині. Спрацювала протиповітряна оборона, але уламки впали на будівлю складу з мінеральними добривами.Про це ввечері 5 квітня повідомив, очільник Тернопільської обласної військової адміністрації.За словами Труша, ворожа ракета була націлена на один із об'єктів критичної інфраструктури в області, але її збили ППО. Уламки впали на склад з рідкими мінеральними добривами. Оскільки зараз триває посівна, резервуари були порожніми, але ворожа ракета все одно нанесла великі втрати цьому підприємству."Через потрапляння осколків у резервуари стався витік мінеральних добрив у ґрунт. Спеціалісти кілька разів проводили необхідні заміри, істотного перевищення вмісту аміаку вони не зафіксували",- сказав Труш.Проте станом на 17:00 5 квітня помітили зростання його кількості у воді у Кременецькому районі. Через це зібрали засідання оперативного штабу, туди запросили представника Кременецької військової адміністрації, рятувальників й Держпродспоживслужби.З огляду на це, жителям Кременецького району:- рекомендували обмежити вживання води з криниць, незабором їм привезуть питтєву й технічну воду;- заборонили вилов риби (він і так заборонений через нерест, але громадянам ще раз на цьому наголосили).Водночас підриємствам, які розташовані вздовж русла річки Іква, доручили здійснити необхідні заходи, аби цю воду не використовували для промивки тих чи інших засобів виробництва."На жаль, це війна. Ця ситуація, зі слів екологів, повинна пройти через 3 – 4 дні. Без явних впливів для людей", – пояснив Труш.