У Росії мобілізують викладачів, аби приховати втрати особового складу, – Генштаб





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Крім того, командування збройних сил РФ намагається поповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів.



У Читинському суворовському військовому училищі міністерства внутрішніх справ Росії проведено письмове опитування викладацького складу щодо готовності взяти участь у “спеціальній операції” за межами РФ. Значна частина викладачів відмовилися від можливого залучення до “виконання завдань” та готові до звільнення з військової служби.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В західному військовому окрузі РФ, з метою комплектування підрозділів, які зазнали втрат на території України, проводяться заходи прихованої мобілізації.Про це інформують на сторінці Генштабу ЗСУ.Крім того, командування збройних сил РФ намагається поповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів.У Читинському суворовському військовому училищі міністерства внутрішніх справ Росії проведено письмове опитування викладацького складу щодо готовності взяти участь у “спеціальній операції” за межами РФ. Значна частина викладачів відмовилися від можливого залучення до “виконання завдань” та готові до звільнення з військової служби.

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