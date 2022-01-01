Окупанти обстрілюють Ізюм, аби звинуватити у цьому ЗСУ: яка ситуація на усіх напрямках станом на 18:00

Станом на 41 добу тривають заходи з перегрупування військ РФ. Противник не відмовився від мети операції щодо встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Намагається покращити положення підрозділів у Таврійському та Південнобузькому операційних районах.Про це інформують на сторінці Генштабу ЗСУ.Російські війська, зухвало нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, продовжують застосовувати авіацію та артилерію для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та промисловості. Так, внаслідок обстрілу міста Рубіжне Луганської області, окупантами пошкоджено цистерну з азотною кислотою.На Сіверському напрямку триває вивезення залізницею та військово-транспортними літаками військової техніки збройних сил РФ з території Республіки Білорусь. Водночас, виявили переміщення окремих підрозділів збройних сил республіки Білорусь в напрямку державного кордону України. Не виключається проведення ротації підрозділів, що залучені до посилення охорони державного кордону білорусі.На Слобожанському напрямку триває блокада противником окремого району Харківської області. В населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка окупанти здійснюють пошук проукраїнськоналаштованих жителів та незаконне їх затримання.У місті Ізюм російські окупанти займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних Сил України. З цією метою здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд “документування”.Донецькому напрямку противник, за підтримки авіації та артилерії, продовжує штурм міста Маріуполя.На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Бердянськ, проводиться затримання місцевих жителів.В місті Токмак медичний персонал місцевих закладів охорони здоров’я примушують підписувати так звані “контракти” з міністерством охорони здоров’я РФ.Сили оборони України продовжують виконувати завдання зі звільнення захопленої території від російських окупаційних військ.