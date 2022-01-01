Українські воїни знищили три танки





Про це



Українські десантники продовжують сміливо захищати державу та знищувати окупантів і їхню техніку.



"Зокрема, сьогодні в одному з районів виконання завдань, мобільними протитанковими розрахунками 95-ї окремої десантно-шурованої бригади ДШВ ЗС України було знищено три танка та автомобільний паливозаправник підрозділу ЗС РФ", - повідомили захисники.



Ті окупанти, яким вдалось вижити, кинулись тікати з поля бою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни у вівторок, 5 квітня, знищили три танки російських окупантів та один автомобіль із паливом.Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.Українські десантники продовжують сміливо захищати державу та знищувати окупантів і їхню техніку."Зокрема, сьогодні в одному з районів виконання завдань, мобільними протитанковими розрахунками 95-ї окремої десантно-шурованої бригади ДШВ ЗС України було знищено три танка та автомобільний паливозаправник підрозділу ЗС РФ", - повідомили захисники.Ті окупанти, яким вдалось вижити, кинулись тікати з поля бою.

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