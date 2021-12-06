У Луцьку ховав «закладки»: засудили жителя Житомирщини

Житомирщини на Волині засудили до 9 років позбавлення волі, бо збував психотропи через «закладки».Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 31-річного жителя Житомирської області винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й без такої мети, а також у збуті психотропних речовин, у тому числі в особливо великих розмірах (ч.1 ст.309, ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України).Доведено, що чоловік у 2020 році збував у Луцьку психотропи МДМА та PVP через систему закладок.Під час обшуку в його оселі 9 листопада 2020 року правоохоронці виявили і вилучили PVP в особливо великих розмірах.Для власного вживання чоловік ще тримав у помешканні амфетамін.Наступних 9 років наркоторгівець проведе за ґратами.