У Луцьку ховав «закладки»: засудили жителя Житомирщини

У Луцьку ховав «закладки»: засудили жителя Житомирщини
Житомирщини на Волині засудили до 9 років позбавлення волі, бо збував психотропи через «закладки».

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 31-річного жителя Житомирської області винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й без такої мети, а також у збуті психотропних речовин, у тому числі в особливо великих розмірах (ч.1 ст.309, ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України).

Доведено, що чоловік у 2020 році збував у Луцьку психотропи МДМА та PVP через систему закладок.

Під час обшуку в його оселі 9 листопада 2020 року правоохоронці виявили і вилучили PVP в особливо великих розмірах.

Для власного вживання чоловік ще тримав у помешканні амфетамін.

Наступних 9 років наркоторгівець проведе за ґратами.

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Теги: закладки, Луцьк, прокуратура, суд
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