Стрес може вбити наш організм, – лікарка-неврологиня з Волині. ВІДЕО
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Людині властиво переживати гострий стрес, який є корисним, адже змушує миттєво обирати правильну поведінку, або хронічний стрес, який здатен призводити до різних захворювань.
Про природу стресу та те, чим він загрожує здоров’ю, розповіла лікарка-неврологиня Волинської обласної клінічної лікарні Оксана Жешко у програмі «Телемедицина» 4 квітня на 12 каналі.
Що таке стресовий розлад
«Реакцію людей на те, що зараз відбувається в Україні, можна назвати гострим стресовим розладом. Мета такого стану – мобілізувати тіло, коли стоїть питання «бий або біжи». При цьому мобілізуються всі системи організму.
У головному мозку є структури древніші, зверху покриті корою. Лобна кора відповідає за аналіз, розуміння ситуації. Коли ми потрапляємо у стресову ситуацію, ця кора просто відпадає, здатність до аналізу втрачається, і працює древніша структура, яка називається мигдалевидним тілом і відповідає за страх. Тобто вона дає сигнал організму, що треба бігти, тікати, захищатися.
Мигдалевидне тіло пов’язане з гіпоталамусом, що, у свою чергу, впливає на наднирники за механізмом зворотного зв’язку. Наднирники продукують адреналін і кортизол. Адреналін і кортизол потрапляють у кров, і на це реагують всі системи організму.
Гострий стрес для нас корисний. Наприклад, на нас летить ракета – ми знаємо про це і швидко спускаємося в укриття. Але якщо гострий стресовий розлад переростає у хронічний стрес, то запускається згубний механізм, який називають «повільним убивцею». Людина не може знизити сигнал мигдалевидної залози, яка відповідає за страх і самозахист, і живе у стані постійного хронічного стресу. Організм запускає процес самознищення, і ви його не зупините, поки не звернетеся до спеціаліста».
Як стрес відображається на нашому здоров’ї
- Відбувається почастішання серцебиття, звуження судин, підвищення артеріального тиску. Ті люди, які й до цього страждали артеріальною гіпертензією, мають високі ризики виникнення інфаркту міокарда та інсульту.
- Підвищується ризик захворіти на цукровий діабет. У печінці є запас глікогену, який розщеплюється до глюкози. Високий рівень глюкози при постійному стресі означає, що є високий ризик цукрового діабету.
- Страждає шлунково-кишкова система. Зараз люди часто скаржаться на розлади травлення, відсутність апетиту, булімію.
- На фоні стресу може з’явитися висипання на шкірі.
- Почастішання головного болю напруги, нападів мігрені.
- Психосоматичні порушення. Наприклад, імітація гострого живота, яку не можливо віддеференціювати від стану, що дійсно потребує оперативного втручання. Це можна зробити тільки після обстежень.
- Панічні атаки.
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Про природу стресу та те, чим він загрожує здоров’ю, розповіла лікарка-неврологиня Волинської обласної клінічної лікарні Оксана Жешко у програмі «Телемедицина» 4 квітня на 12 каналі.
Що таке стресовий розлад
«Реакцію людей на те, що зараз відбувається в Україні, можна назвати гострим стресовим розладом. Мета такого стану – мобілізувати тіло, коли стоїть питання «бий або біжи». При цьому мобілізуються всі системи організму.
У головному мозку є структури древніші, зверху покриті корою. Лобна кора відповідає за аналіз, розуміння ситуації. Коли ми потрапляємо у стресову ситуацію, ця кора просто відпадає, здатність до аналізу втрачається, і працює древніша структура, яка називається мигдалевидним тілом і відповідає за страх. Тобто вона дає сигнал організму, що треба бігти, тікати, захищатися.
Мигдалевидне тіло пов’язане з гіпоталамусом, що, у свою чергу, впливає на наднирники за механізмом зворотного зв’язку. Наднирники продукують адреналін і кортизол. Адреналін і кортизол потрапляють у кров, і на це реагують всі системи організму.
Гострий стрес для нас корисний. Наприклад, на нас летить ракета – ми знаємо про це і швидко спускаємося в укриття. Але якщо гострий стресовий розлад переростає у хронічний стрес, то запускається згубний механізм, який називають «повільним убивцею». Людина не може знизити сигнал мигдалевидної залози, яка відповідає за страх і самозахист, і живе у стані постійного хронічного стресу. Організм запускає процес самознищення, і ви його не зупините, поки не звернетеся до спеціаліста».
Як стрес відображається на нашому здоров’ї
- Відбувається почастішання серцебиття, звуження судин, підвищення артеріального тиску. Ті люди, які й до цього страждали артеріальною гіпертензією, мають високі ризики виникнення інфаркту міокарда та інсульту.
- Підвищується ризик захворіти на цукровий діабет. У печінці є запас глікогену, який розщеплюється до глюкози. Високий рівень глюкози при постійному стресі означає, що є високий ризик цукрового діабету.
- Страждає шлунково-кишкова система. Зараз люди часто скаржаться на розлади травлення, відсутність апетиту, булімію.
- На фоні стресу може з’явитися висипання на шкірі.
- Почастішання головного болю напруги, нападів мігрені.
- Психосоматичні порушення. Наприклад, імітація гострого живота, яку не можливо віддеференціювати від стану, що дійсно потребує оперативного втручання. Це можна зробити тільки після обстежень.
- Панічні атаки.
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