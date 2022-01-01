Стрес може вбити наш організм, – лікарка-неврологиня з Волині. ВІДЕО





Про природу стресу та те, чим він загрожує здоров’ю, розповіла лікарка-неврологиня Волинської обласної клінічної лікарні Оксана Жешко у програмі «Телемедицина» 4 квітня на



Що таке стресовий розлад





«Реакцію людей на те, що зараз відбувається в Україні, можна назвати гострим стресовим розладом. Мета такого стану – мобілізувати тіло, коли стоїть питання «бий або біжи». При цьому мобілізуються всі системи організму.



У головному мозку є структури древніші, зверху покриті корою. Лобна кора відповідає за аналіз, розуміння ситуації. Коли ми потрапляємо у стресову ситуацію, ця кора просто відпадає, здатність до аналізу втрачається, і працює древніша структура, яка називається мигдалевидним тілом і відповідає за страх. Тобто вона дає сигнал організму, що треба бігти, тікати, захищатися.



Мигдалевидне тіло пов’язане з гіпоталамусом, що, у свою чергу, впливає на наднирники за механізмом зворотного зв’язку. Наднирники продукують адреналін і кортизол. Адреналін і кортизол потрапляють у кров, і на це реагують всі системи організму.



Гострий стрес для нас корисний. Наприклад, на нас летить ракета – ми знаємо про це і швидко спускаємося в укриття. Але якщо гострий стресовий розлад переростає у хронічний стрес, то запускається згубний механізм, який називають «повільним убивцею». Людина не може знизити сигнал мигдалевидної залози, яка відповідає за страх і самозахист, і живе у стані постійного хронічного стресу. Організм запускає процес самознищення, і ви його не зупините, поки не звернетеся до спеціаліста».



Як стрес відображається на нашому здоров’ї



- Відбувається почастішання серцебиття, звуження судин, підвищення артеріального тиску. Ті люди, які й до цього страждали артеріальною гіпертензією, мають високі ризики виникнення інфаркту міокарда та інсульту.

- Підвищується ризик захворіти на цукровий діабет. У печінці є запас глікогену, який розщеплюється до глюкози. Високий рівень глюкози при постійному стресі означає, що є високий ризик цукрового діабету.

- Страждає шлунково-кишкова система. Зараз люди часто скаржаться на розлади травлення, відсутність апетиту, булімію.

- На фоні стресу може з’явитися висипання на шкірі.

- Почастішання головного болю напруги, нападів мігрені.

- Психосоматичні порушення. Наприклад, імітація гострого живота, яку не можливо віддеференціювати від стану, що дійсно потребує оперативного втручання. Це можна зробити тільки після обстежень.

- Панічні атаки.





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