Які продукти під час війни в Україні здорожчали найбільше

Які продукти під час війни в Україні здорожчали найбільше
У Держпродспоживслужбі повідомили, що за час війни в Україні суттєво зросли ціни майже на всі продовольчі товари. Найбільше здорожчав хліб та крупи.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Ріст цін спостерігали у період з 23 лютого (за день до війни) до 4 квітня.

Найбільше ціни зросли на продукти харчування, товари першої необхідності, пальне.

На які продукти зросли ціни


- на хліб (пшеничний зріс у ціні на 28,5%, а хліб житньо-пшеничний – на 12,5%),
-на крупи, зокрема речана збільшилася на 25,5%,
-на макаронні вироби – на 24,5%,
-на олію соняшникову – на 11,9%,
-на цибулю ріпчасту – 27,2% та інші продукти харчування.

Порушення щодо росту цін були встановлені в кожному другому магазині.

"За результатами проведеної роботи були знижені ціни до економічно обґрунтованого рівня, виставлені цінники на товари, відновлювалася робота терміналів, алкоголь знімався з реалізації",
– додали в Держпродспоживслужбі.


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Теги: ціни на продукти харчування
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