Які продукти під час війни в Україні здорожчали найбільше





Про це повідомляє



Ріст цін спостерігали у період з 23 лютого (за день до війни) до 4 квітня.



Найбільше ціни зросли на продукти харчування, товари першої необхідності, пальне.



На які продукти зросли ціни





- на хліб (пшеничний зріс у ціні на 28,5%, а хліб житньо-пшеничний – на 12,5%),

-на крупи, зокрема речана збільшилася на 25,5%,

-на макаронні вироби – на 24,5%,

-на олію соняшникову – на 11,9%,

-на цибулю ріпчасту – 27,2% та інші продукти харчування.



Порушення щодо росту цін були встановлені в кожному другому магазині.



"За результатами проведеної роботи були знижені ціни до економічно обґрунтованого рівня, виставлені цінники на товари, відновлювалася робота терміналів, алкоголь знімався з реалізації",

– додали в Держпродспоживслужбі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Держпродспоживслужбі повідомили, що за час війни в Україні суттєво зросли ціни майже на всі продовольчі товари. Найбільше здорожчав хліб та крупи.Про це повідомляє Держпродспоживслужба Ріст цін спостерігали у період з 23 лютого (за день до війни) до 4 квітня.Найбільше ціни зросли на продукти харчування, товари першої необхідності, пальне.- на хліб (пшеничний зріс у ціні на 28,5%, а хліб житньо-пшеничний – на 12,5%),-на крупи, зокрема речана збільшилася на 25,5%,-на макаронні вироби – на 24,5%,-на олію соняшникову – на 11,9%,-на цибулю ріпчасту – 27,2% та інші продукти харчування.Порушення щодо росту цін були встановлені в кожному другому магазині."За результатами проведеної роботи були знижені ціни до економічно обґрунтованого рівня, виставлені цінники на товари, відновлювалася робота терміналів, алкоголь знімався з реалізації",– додали в Держпродспоживслужбі.

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