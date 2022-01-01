Які продукти під час війни в Україні здорожчали найбільше
Сьогодні, 16:50
У Держпродспоживслужбі повідомили, що за час війни в Україні суттєво зросли ціни майже на всі продовольчі товари. Найбільше здорожчав хліб та крупи.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба.
Ріст цін спостерігали у період з 23 лютого (за день до війни) до 4 квітня.
Найбільше ціни зросли на продукти харчування, товари першої необхідності, пальне.
На які продукти зросли ціни
- на хліб (пшеничний зріс у ціні на 28,5%, а хліб житньо-пшеничний – на 12,5%),
-на крупи, зокрема речана збільшилася на 25,5%,
-на макаронні вироби – на 24,5%,
-на олію соняшникову – на 11,9%,
-на цибулю ріпчасту – 27,2% та інші продукти харчування.
Порушення щодо росту цін були встановлені в кожному другому магазині.
"За результатами проведеної роботи були знижені ціни до економічно обґрунтованого рівня, виставлені цінники на товари, відновлювалася робота терміналів, алкоголь знімався з реалізації",
– додали в Держпродспоживслужбі.
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Про це повідомляє Держпродспоживслужба.
Ріст цін спостерігали у період з 23 лютого (за день до війни) до 4 квітня.
Найбільше ціни зросли на продукти харчування, товари першої необхідності, пальне.
На які продукти зросли ціни
- на хліб (пшеничний зріс у ціні на 28,5%, а хліб житньо-пшеничний – на 12,5%),
-на крупи, зокрема речана збільшилася на 25,5%,
-на макаронні вироби – на 24,5%,
-на олію соняшникову – на 11,9%,
-на цибулю ріпчасту – 27,2% та інші продукти харчування.
Порушення щодо росту цін були встановлені в кожному другому магазині.
"За результатами проведеної роботи були знижені ціни до економічно обґрунтованого рівня, виставлені цінники на товари, відновлювалася робота терміналів, алкоголь знімався з реалізації",
– додали в Держпродспоживслужбі.
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