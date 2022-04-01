ЄС запровадив ембарго на вугілля з РФ

ЄС запровадив ембарго на вугілля з РФ
Євросоюз повідомив про п’ятий пакет санкції проти РФ у відповідь на звірства у Бучі, до якого увійшло вугільне ембарго проти агресора та заборона транзакцій з чотирма чільними російськими банками.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Економічна правда.

Вона підкреслила, що після оприлюднення інформації про звірства росіян у Бучі, блок повинен посилити санкції проти РФ у вигляді п’ятого пакету обмежувальних заходів.

Попри всі заклики, ЄС так і не спромоглася ані на відключення більшої частини російських банків від SWIFT, ані на нафтогазове ембарго проти країни-агресора.

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Теги: ембарго, ЄС, вугілля
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