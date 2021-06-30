Зеленський підписав закон про «нульове розмитнення» автомобілів

У вівторок, 5 квітня, президент Українипідписав, згідно з яким на час воєнного стану звільняються від мита та ПДВ усі імпортні товари, включно з автомобілями. Він почне діяти після публікації в офіційній пресі, тобто найближчими днями.Як відомо, документ був прийнятий Верховною радою ще 25 березня. Закон набуває чинності в день його публікації в офіційній пресі. Це може статися 6-8 квітня 2022 року.Згідно з законом, імпорт цілого ряду транспортних засобів для фізичних осіб буде відбуватись без сплати податків – ПДВ, ввізного мита та акцизу. Причому йдеться не про автомобілі для військових формувань, а для особистого використання, нові та вживані.Для реєстрації автомобіля в Україні потрібно пройти сертифікацію, сплатити 3-5% від її ціни у Пенсійний фонд та кошти за номерний знак, свідоцтво реєстрації та послуги Сервісного центру.Українці зможуть ввозити наступні транспортні засоби: автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів.