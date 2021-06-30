Зеленський підписав закон про «нульове розмитнення» автомобілів

Зеленський підписав закон про «нульове розмитнення» автомобілів
У вівторок, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №7190П, згідно з яким на час воєнного стану звільняються від мита та ПДВ усі імпортні товари, включно з автомобілями. Він почне діяти після публікації в офіційній пресі, тобто найближчими днями.

Як відомо, документ був прийнятий Верховною радою ще 25 березня. Закон набуває чинності в день його публікації в офіційній пресі. Це може статися 6-8 квітня 2022 року.

Згідно з законом, імпорт цілого ряду транспортних засобів для фізичних осіб буде відбуватись без сплати податків – ПДВ, ввізного мита та акцизу. Причому йдеться не про автомобілі для військових формувань, а для особистого використання, нові та вживані.

Для реєстрації автомобіля в Україні потрібно пройти сертифікацію, сплатити 3-5% від її ціни у Пенсійний фонд та кошти за номерний знак, свідоцтво реєстрації та послуги Сервісного центру.

Українці зможуть ввозити наступні транспортні засоби: автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів.

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Теги: Євробляхи, розмитнення, воєнний стан
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