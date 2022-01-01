Історія порятунку: у Бучі поліцейські визволили собаку із вщент розбитої автівки

У Бучі Київської області, яку днями українські військові звільнили від загарбників, у розбитому авто патрульні виявили песика, який був настільки виснажений, що спав просто на уламках скла.Про це інформує МВС України в Телеграмі.Патрульні знайшли собаку у автомобілі, який був ущент розбитий. Пес спав на розбитому склі на підлозі і був дуже виснажений.Тварину відвезли до ветеринара. Фахівець оглянув пса і вже один із патрульних забрав його до себе.