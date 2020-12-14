 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Керівник Миколаївської окружної прокуратури зрадив державу і працював на Росію

Керівник Миколаївської окружної прокуратури зрадив державу і працював на Росію
Служба безпеки України підозрює керівника Миколаївської окружної прокуратури у державній зраді.

Про це повідомляють на офіційній сторінці СБУ у фейсбуці.

Зокрема, запевняють, що є аргументовані докази, що керівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур РФ. Для цього використовував посередника, щоб відвести сліди від себе.

За наявними даними, він передавав інформацію про:

- оперативну обстановку у Миколаєві та області;
-загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місця їх утримання;
- результати обстрілів Миколаєва;
- добові паролі на блокпости на території області тощо.

Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію з імітації злочину. Через підставну особу українська спецслужба передала фігуранту імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ.

У результаті обшуків у фігуранта вилучили мобільний телефон, комп’ютерну техніку та флеш-носії, які містять докази його протиправної діяльності.

Під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність та надав відповідні покази.

Ймовірно, йдеться про очільника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа. Згідно з інформацією на сайті Миколаївської обласної прокуратури, саме Герман обіймає цю посаду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: прокуратура, Миколаїв, зрадник, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Під Харковом окупанти застосували фосфорні та термобаричні боєприпаси
Сьогодні, 13:36
«Махновщини, махінацій і контрабанди не буде»: Погуляйко визнав, що є проблеми із «гуманітаркою», але обіцяє навести лад. ВІДЕО
Сьогодні, 13:24
Зірка мережі 3-річний Лео та його родина вирвалися з Ірпеня й тепер живуть на Хмельниччині
Сьогодні, 12:47
Російських військових, які чинили звірства у Бучі, знову повернуть в Україну – розвідка
Сьогодні, 12:11
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Історія порятунку: у Бучі поліцейські визволили собаку із вщент розбитої автівки
Сьогодні, 14:38
Працівники волинського вишу віддадуть українській армії частину зарплати
Сьогодні, 14:18
Керівник Миколаївської окружної прокуратури зрадив державу і працював на Росію
Сьогодні, 14:06
Під Харковом окупанти застосували фосфорні та термобаричні боєприпаси
Сьогодні, 13:36
«Махновщини, махінацій і контрабанди не буде»: Погуляйко визнав, що є проблеми із «гуманітаркою», але обіцяє навести лад. ВІДЕО
Сьогодні, 13:24
Схожі новини
СБУ на Житомирщині затримала військового, який перейшов на бік ворога СБУ на Житомирщині затримала військового, який перейшов на бік ворога
08 березень, 18:04
У Кропивницькому, Черкасах та Кривому Розі викрили мережу порностудій У Кропивницькому, Черкасах та Кривому Розі викрили мережу порностудій
14 грудень, 2020, 05:24
Колишній льотчик зливав Росії дані про Луцький аеродром. ВІДЕО Колишній льотчик зливав Росії дані про Луцький аеродром. ВІДЕО
22 березень, 2020, 23:34
На Волині «накрили» 8 нелегальних АЗС. ФОТО На Волині «накрили» 8 нелегальних АЗС. ФОТО
28 грудень, 2019, 16:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський підписав закон про «нульове розмитнення» автомобілів
Сьогодні, 15:20
 0
РФ готує масштабну провокацію, щоб звинуватити у ній Україну
Сьогодні, 14:59
 0
Історія порятунку: у Бучі поліцейські визволили собаку із вщент розбитої автівки
Сьогодні, 14:38
 0
Працівники волинського вишу віддадуть українській армії частину зарплати
Сьогодні, 14:18
 0
Керівник Миколаївської окружної прокуратури зрадив державу і працював на Росію
Сьогодні, 14:06
 0
Медіа
відео
1/8