Керівник Миколаївської окружної прокуратури зрадив державу і працював на Росію
Сьогодні, 14:06
Служба безпеки України підозрює керівника Миколаївської окружної прокуратури у державній зраді.
Про це повідомляють на офіційній сторінці СБУ у фейсбуці.
Зокрема, запевняють, що є аргументовані докази, що керівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур РФ. Для цього використовував посередника, щоб відвести сліди від себе.
За наявними даними, він передавав інформацію про:
- оперативну обстановку у Миколаєві та області;
-загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місця їх утримання;
- результати обстрілів Миколаєва;
- добові паролі на блокпости на території області тощо.
Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію з імітації злочину. Через підставну особу українська спецслужба передала фігуранту імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ.
У результаті обшуків у фігуранта вилучили мобільний телефон, комп’ютерну техніку та флеш-носії, які містять докази його протиправної діяльності.
Під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність та надав відповідні покази.
Ймовірно, йдеться про очільника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа. Згідно з інформацією на сайті Миколаївської обласної прокуратури, саме Герман обіймає цю посаду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на офіційній сторінці СБУ у фейсбуці.
Зокрема, запевняють, що є аргументовані докази, що керівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур РФ. Для цього використовував посередника, щоб відвести сліди від себе.
За наявними даними, він передавав інформацію про:
- оперативну обстановку у Миколаєві та області;
-загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місця їх утримання;
- результати обстрілів Миколаєва;
- добові паролі на блокпости на території області тощо.
Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію з імітації злочину. Через підставну особу українська спецслужба передала фігуранту імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ.
У результаті обшуків у фігуранта вилучили мобільний телефон, комп’ютерну техніку та флеш-носії, які містять докази його протиправної діяльності.
Під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність та надав відповідні покази.
Ймовірно, йдеться про очільника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа. Згідно з інформацією на сайті Миколаївської обласної прокуратури, саме Герман обіймає цю посаду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Керівник Миколаївської окружної прокуратури зрадив державу і працював на Росію
Сьогодні, 14:06
«Махновщини, махінацій і контрабанди не буде»: Погуляйко визнав, що є проблеми із «гуманітаркою», але обіцяє навести лад. ВІДЕО
Сьогодні, 13:24
Медіа