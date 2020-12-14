Керівник Миколаївської окружної прокуратури зрадив державу і працював на Росію

Служба безпеки України підозрює керівника Миколаївської окружної прокуратури у державній зраді.Про це повідомляють на офіційній сторінці СБУ у фейсбуці.Зокрема, запевняють, що є аргументовані докази, що керівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур РФ. Для цього використовував посередника, щоб відвести сліди від себе.За наявними даними, він передавав інформацію про:- оперативну обстановку у Миколаєві та області;-загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місця їх утримання;- результати обстрілів Миколаєва;- добові паролі на блокпости на території області тощо.Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію з імітації злочину. Через підставну особу українська спецслужба передала фігуранту імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ.У результаті обшуків у фігуранта вилучили мобільний телефон, комп’ютерну техніку та флеш-носії, які містять докази його протиправної діяльності.Під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність та надав відповідні покази.Ймовірно, йдеться про очільника Миколаївської окружної прокуратури. Згідно з інформацією на сайті Миколаївської обласної прокуратури, саме Герман обіймає цю посаду.