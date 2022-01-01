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«Махновщини, махінацій і контрабанди не буде»: Погуляйко визнав, що є проблеми із «гуманітаркою», але обіцяє навести лад. ВІДЕО

«Махновщини, махінацій і контрабанди не буде»: Погуляйко визнав, що є проблеми із «гуманітаркою», але обіцяє навести лад. ВІДЕО
На Волині виявили зловживання із завезенням гуманітарної допомоги. Тож військова адміністрація проводить перевірку розподільчих центрів.

Про це йшлося у сюжеті під час всеукраїнського телемарафону «Єдині новини».

Волонтер Сергій Тимчук розповів, що допомога на Волинь надходить через декілька розподільчих комплексів. Одні – працюють як годинник, інші – шукають формальних підстав не видати допомогу.

«Є багато таких, які свої склади наповнюють і на цьому все закінчується. Куди далі все йде – невідомо», – каже чоловік.

Начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко підтверджує, що отримували скарги на можливі зловживання.

«Під виглядом гуманітарної допомоги заїжджають якісь товари. Але їх не напрявляють ні військовим, ні у ті регіони (ті, де тривають чи тривали активні бойові дії, що спричинили гуманітарну кризу – ред.)», – висловився Погуляйко.

Він додав, що наразі такі факти перевіряють, вже провели аудит. Мають намір також вдосконалити роботу розподільчих центрів.

Зокрема, покращенням у військовій адміністрації називають зміни у складі Координаційного центру, який і займається у тому числі розподільчими центрами. Тепер центром замість нещодавно звільненого Андрія Ярмольського керує нова заступниця Погуляйка Мирослава Якимчук.

«Завіряю всіх українців, всіх волинян: ніякої махновщини, ніяких махінаці, ніякої контрабанди не буде», – пообіцяв Погуляйко щодо завезення та розподілення «гуманітарки» на Волині.

Деталі – у відео.



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Теги: гуманітарна допомога, розподільчі склади, Юрій Погуляйко, Волинь
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