«Махновщини, махінацій і контрабанди не буде»: Погуляйко визнав, що є проблеми із «гуманітаркою», але обіцяє навести лад. ВІДЕО
Сьогодні, 13:24
На Волині виявили зловживання із завезенням гуманітарної допомоги. Тож військова адміністрація проводить перевірку розподільчих центрів.
Про це йшлося у сюжеті під час всеукраїнського телемарафону «Єдині новини».
Волонтер Сергій Тимчук розповів, що допомога на Волинь надходить через декілька розподільчих комплексів. Одні – працюють як годинник, інші – шукають формальних підстав не видати допомогу.
«Є багато таких, які свої склади наповнюють і на цьому все закінчується. Куди далі все йде – невідомо», – каже чоловік.
Начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко підтверджує, що отримували скарги на можливі зловживання.
«Під виглядом гуманітарної допомоги заїжджають якісь товари. Але їх не напрявляють ні військовим, ні у ті регіони (ті, де тривають чи тривали активні бойові дії, що спричинили гуманітарну кризу – ред.)», – висловився Погуляйко.
Він додав, що наразі такі факти перевіряють, вже провели аудит. Мають намір також вдосконалити роботу розподільчих центрів.
Зокрема, покращенням у військовій адміністрації називають зміни у складі Координаційного центру, який і займається у тому числі розподільчими центрами. Тепер центром замість нещодавно звільненого Андрія Ярмольського керує нова заступниця Погуляйка Мирослава Якимчук.
«Завіряю всіх українців, всіх волинян: ніякої махновщини, ніяких махінаці, ніякої контрабанди не буде», – пообіцяв Погуляйко щодо завезення та розподілення «гуманітарки» на Волині.
Деталі – у відео.
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Про це йшлося у сюжеті під час всеукраїнського телемарафону «Єдині новини».
Волонтер Сергій Тимчук розповів, що допомога на Волинь надходить через декілька розподільчих комплексів. Одні – працюють як годинник, інші – шукають формальних підстав не видати допомогу.
«Є багато таких, які свої склади наповнюють і на цьому все закінчується. Куди далі все йде – невідомо», – каже чоловік.
Начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко підтверджує, що отримували скарги на можливі зловживання.
«Під виглядом гуманітарної допомоги заїжджають якісь товари. Але їх не напрявляють ні військовим, ні у ті регіони (ті, де тривають чи тривали активні бойові дії, що спричинили гуманітарну кризу – ред.)», – висловився Погуляйко.
Він додав, що наразі такі факти перевіряють, вже провели аудит. Мають намір також вдосконалити роботу розподільчих центрів.
Зокрема, покращенням у військовій адміністрації називають зміни у складі Координаційного центру, який і займається у тому числі розподільчими центрами. Тепер центром замість нещодавно звільненого Андрія Ярмольського керує нова заступниця Погуляйка Мирослава Якимчук.
«Завіряю всіх українців, всіх волинян: ніякої махновщини, ніяких махінаці, ніякої контрабанди не буде», – пообіцяв Погуляйко щодо завезення та розподілення «гуманітарки» на Волині.
Деталі – у відео.
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