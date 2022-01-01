«Махновщини, махінацій і контрабанди не буде»: Погуляйко визнав, що є проблеми із «гуманітаркою», але обіцяє навести лад. ВІДЕО

На Волині виявили зловживання із завезенням гуманітарної допомоги. Тож військова адміністрація проводить перевірку розподільчих центрів.Про це йшлося у сюжеті під час всеукраїнського телемарафону «Єдині новини».Волонтеррозповів, що допомога на Волинь надходить через декілька розподільчих комплексів. Одні – працюють як годинник, інші – шукають формальних підстав не видати допомогу.«Є багато таких, які свої склади наповнюють і на цьому все закінчується. Куди далі все йде – невідомо», – каже чоловік.Начальник Волинської обласної військової адміністраціїпідтверджує, що отримували скарги на можливі зловживання.«Під виглядом гуманітарної допомоги заїжджають якісь товари. Але їх не напрявляють ні військовим, ні у ті регіони», – висловився Погуляйко.Він додав, що наразі такі факти перевіряють, вже провели аудит. Мають намір також вдосконалити роботу розподільчих центрів.Зокрема, покращенням у військовій адміністрації називають зміни у складі Координаційного центру, який і займається у тому числі розподільчими центрами. Тепер центром замість нещодавнокерує«Завіряю всіх українців, всіх волинян: ніякої махновщини, ніяких махінаці, ніякої контрабанди не буде», – пообіцяв Погуляйко щодо завезення та розподілення «гуманітарки» на Волині.Деталі – у відео.