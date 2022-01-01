Під Харковом окупанти застосували фосфорні та термобаричні боєприпаси

На Харківщині під час боїв за Малу Рогань окупанти застосували фосфорні та термобаричні боєприпаси.Про цеСхідне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України у фейсбуці.«Російські окупанти застосували фосфорні та термобаричні боєприпаси під час боїв за Малу Рогань, що під Харковом. Про це свідчать не лише українські військовослужбовці, випалена земля та зруйновані будівлі, але й захоплена техніка противника. Ці докази надзвичайно важливі для майбутнього міжнародного трибуналу над країною-агресором російською федерацією», - йдеться в повідомленні.Гвардійці знайшли термобаричні та фосфорні снаряди під реактивну установку«ТОС-1А» «Солнцепёк». Через невибірковий характер дії цих видів озброєння їх заборонено застосовувати поблизу населених пунктів.За свідченням військових медиків, їм довелося евакуювати бійців, які отримали поранення через використання російськими окупантами таких боєприпасів: вони мали опіки, частина постраждала від наслідків потрапляння парів білого фосфору в дихальні шляхи. Забороненими боєприпасами росіяни вдарили також по молокозаводу, що розташований неподалік від Малої Рогані.«Проте настільки жорстоке та негуманне озброєння жодним чином не врятувало російську молодь, яку нагнали у цю лісосмугу на околиці Харкова. Зустріч з бійцями однієї з бригад Збройних сил України та добровольців харківського «Фрайкору» для багатьох з них стала останньою. Ворог встиг лише нарити неглибоких окопів та кілька бліндажів, натягнути накраденого у цивільних майна, продуктів, спиртного. Про інші захисні споруди та ходи сполучення між позиціями росіяни не подбали. Зате на місці їхньої безславної смерті було знайдено купу пропагандистської літератури, стінгазети «Гвардеец», «Чебуратор» та «Объектив»», - зазначають в НГУ.