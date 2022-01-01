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Зірка мережі 3-річний Лео та його родина вирвалися з Ірпеня й тепер живуть на Хмельниччині

Зірка мережі 3-річний Лео та його родина вирвалися з Ірпеня й тепер живуть на Хмельниччині
На Хмельниччині поліцейські подякували сім’ї 3-річного Лео, який своїм співом підіймає бойовий дух усім українцям.

Про це інформують на сторінці поліції Хмельницької області у фейсбуці.

Повідомляють, зокрема, що поліцейські офіцери громади відвідали сім’ю переселенців з Ірпеня, які оселились в одному із сіл на Хмельниччині. Молодший син цієї сім’ї Леон своїм виконанням Гімну Січових Стрільців «Ой, у лузі червона калина» зворушив серця всіх українців і подарував мільйонам дорослих віру в перемогу.

Леон з батьками, старшим братом та собакою раніше мешкали в мальовничому Ірпені. 24 лютого вони прокинулись від вибухів і спочатку виїхали до Василькова, але за кілька днів їм довелось втікати і звідти.

Сім’я оселилась в одному із сіл на Хмельниччині. Місцеві одразу взяли під свою опіку відкритих і позитивних гостей — регулярно передають діткам свіже молоко, сир тощо.
А зараз усе село пишається тим, що у них живе справжня зірка. Адже виконання 3-річним Леоном Гімну Січових Стрільців «Ой, у лузі червона калина» стало справжнім хітом у мережі.
Відвідали родину і поліцейські офіцери. Правоохоронці привезли дітям різні смаколики і подякували Леону за пісню, яка підіймає бойовий дух.

«Ми вдячні цій чудовій сім’ї за таке гарне виховання діток і чекаємо на нові хіти від Леона і його старшого братика. Віримо в перемогу і сподіваємось, що сім’я незабаром зможе повернутися у свій рідний Ірпінь», - йдеться у повідомленні поліції.



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Теги: Лео, Ірпінь, Хмельниччина, поліцейські
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