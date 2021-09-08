На Ківерцівській у Луцьку сталася аварія: є потерпілий

На Ківерцівській у Луцьку сталася аварія: є потерпілий
У Луцьку 20-річний водій внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потрапив до лікарні. Слідство встановлює деталі події.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що вчора, 4 квітня, близько 16 години, водій авто Volkswagen, рухаючись вулицею Ківерцівською, здійснюючи поворот ліворуч, зіткнувся з вантажівкою Ford, яка їхала по зустрічному напрямку.

На місце події виїхали медики, патрульні та слідчо-оперативна група з розслідування ДТП.

Внаслідок зіткнення керманич легковика отримав травми різного ступеня тяжкості та був госпіталізований.

За цим фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

На Ківерцівській у Луцьку сталася аварія: є потерпілий
На Ківерцівській у Луцьку сталася аварія: є потерпілий


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Теги: аварія, Луцьк, Ківерцівська
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