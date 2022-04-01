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Війна в Україні: як минула ніч у різних регіонах

Війна в Україні: як минула ніч у різних регіонах
В Україні розпочалася сорок перша доба протистояння російському вторгненню.

Уночі 5 квітня російські окупанти продовжили щільно обстрілювати з різних видів озброєння Херсонську, Харківську, Донецьку та Луганську області, є загиблі і численні руйнування.

Про те, як минула ніч на 5 квітня, повідомляє Українська Правда, зважаючи на дані обласних військових адміністрацій.

У Київській області ніч пройшла відносно спокійно: сили оборони продовжують зачистку територіі та розмінування на звільнених територіях

Дніпропетровщина: кілька повітряних тривог. Вночі над Дніпропетровщиною нашою ППО збито дві ракети. Уламки спричинили займання у одному з сіл Синельниківського району. Ніхто не постраждав.

На ранок ситуація в області спокійна.

Херсонська область: постійні вибухи по області. Приблизно о 5 ранку лунали сильні вибухи, інформація про руйнування та постраждалих наразі уточнюється.

Більшість населених пунктів Херсонщини залишаються в важкому стані внаслідок дій ворога, відсутності ліків та продуктів, в деяких районах — водопостачання та зв’язку.

У співпраці з Дніпропетровською областю відновлюється життєдіяльність населених пунктів на півночі Херсонщини, території яких звільнені від окупаційних військ

Миколаївська область: внаслідок вчорашнього обстрілу касетними бомбами Миколаєва — 10 загиблих, серед них 1 дитина, 61 поранено.

Вночі на території області лунали повітряні тривоги.

Рятувальні роботи в будівлі Миколаївської ОДА завершено (36 людей загинуло, 33 поранених)

Харків: нічні хаотичні обстріли житлових районів Харкова продовжилися.

По області: за добу окупанти обстріляли Дергачі, Барвінкове, Чугуїв. В Чугуєві 2 загиблих. Евакуацію населення проводять в Барвінковому та Лозовій. Бої ведуться в Ізюмському напрямку

Луганщина: росіяни не припиняють спроб узяти Рубіжне та Попасну. Ситуація важка. До деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані лікарі швидкої. Обстріли дуже щільні, тривають вуличні бої. У Рубіжному людей ховають у дворах. Зібрати інформацію про потерпілих внаслідок бойових дій наразі неможливо.

Донеччина. Інтенсивні обстріли Авдіївки, Нью-Йорка, Мар'їнки: гради, танки, ствольна артилерія. Численні пошкодження приватних будинків, пошкодження промислової інфраструктури. Сьогодні близько 3 ночі в Краматорську — прильот по об’єкту. Обсяги руйнувань та дані щодо поранених і загиблих наразі встановлюються

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, у Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині та Полтавщині. На Чернігівщині вночі — кілька повітряних тривог, обстрілів та руйнувань не було. Продовжується надання гуманітарної допомоги в населені пункти Чернігівської області, звільнені від окупантів. Запрацювало сполучення з Києвом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що над Рівненщиною у ніч на 5 квітня збили дві ворожі цілі, ворожу ракету збили також у небі над Волинню.

Зображення ілюстративне

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Теги: війна, регіони
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