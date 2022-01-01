Ракетні удари вночі по Волині і Рівненщині наносили бойові винищувачі з Білорусі
Сьогодні, 10:03
У ніч на 5 квітня пара Су-35 (бойових винищувачів) окупантів із території Білорусі нанесла удар крилатими ракетами по території України. Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у фейсбуці.
Інформують, що засоби протиповітряної оборони знищили три крилаті ракети, четверта була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль.
«Наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня, які теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід», - повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що над Рівненщиною у ніч на 5 квітня збили дві ворожі цілі, ворожу ракету збили також у небі над Волинню.
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Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у фейсбуці.
Інформують, що засоби протиповітряної оборони знищили три крилаті ракети, четверта була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль.
«Наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня, які теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід», - повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що над Рівненщиною у ніч на 5 квітня збили дві ворожі цілі, ворожу ракету збили також у небі над Волинню.
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Сьогодні, 10:03
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