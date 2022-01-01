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Скільки рашистів і озброєння ворога вже знищили українські воїни

Скільки рашистів і озброєння ворога вже знищили українські воїни
За останню добу українські військові підбили ще три літаки і один засіб протиповітряної оборони росіян – всього за 40 днів війни ЗСУ знищили 55 засобів ППО , 150 літаків та 134 гелікоптери противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 5 квітня орієнтовно склали:

‒ особового складу - близько 18500 осіб,
‒ танків ‒ 676 од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 1858 од,
‒ артилерійських систем – 332 од,
‒ РСЗВ - 107 од,
‒ засоби ППО - 55 од,
‒ літаків – 150 од,
‒ гелікоптерів – 134 од,
‒ автомобільної техніки - 1322 од,
‒ кораблі /катери - 7 од,
‒ цистерн з ПММ - 76,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94,
‒ спеціальна техніка - 25,
‒ пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теги: втрати, ворог, Генштаб, ЗСУ
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