Скільки рашистів і озброєння ворога вже знищили українські воїни





Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.



Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 5 квітня орієнтовно склали:



‒ особового складу - близько 18500 осіб,

‒ танків ‒ 676 од,

‒ бойових броньованих машин ‒ 1858 од,

‒ артилерійських систем – 332 од,

‒ РСЗВ - 107 од,

‒ засоби ППО - 55 од,

‒ літаків – 150 од,

‒ гелікоптерів – 134 од,

‒ автомобільної техніки - 1322 од,

‒ кораблі /катери - 7 од,

‒ цистерн з ПММ - 76,

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94,

‒ спеціальна техніка - 25,

‒ пускові установки ОТРК/ТРК - 4.



Дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останню добу українські військові підбили ще три літаки і один засіб протиповітряної оборони росіян – всього за 40 днів війни ЗСУ знищили 55 засобів ППО , 150 літаків та 134 гелікоптери противника.Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 5 квітня орієнтовно склали:‒ особового складу - близько 18500 осіб,‒ танків ‒ 676 од,‒ бойових броньованих машин ‒ 1858 од,‒ артилерійських систем – 332 од,‒ РСЗВ - 107 од,‒ засоби ППО - 55 од,‒ літаків – 150 од,‒ гелікоптерів – 134 од,‒ автомобільної техніки - 1322 од,‒ кораблі /катери - 7 од,‒ цистерн з ПММ - 76,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94,‒ спеціальна техніка - 25,‒ пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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