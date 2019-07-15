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Над Волинню знову збили ворожу ракету

Над Волинню знову збили ворожу ракету
У ніч на 5 квітня під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони знищили ворожу ракету у небі над Волинню.

Про це повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Падіння уламків, за його словами, негативних наслідків не спричинило.

"Віримо в Збройні сили України, дякуємо за відмінну службу та безпеку наших громадян.

Водночас нагадую - не нехтуйте своєю безпекою. Під час тривоги необхідно бути в укритті", - написав Погуляйко.

Нагадаємо, дві ворожі цілі уночі збили і на Рівненщині, а на Волині ворожу ціль сили ППО збили вдень учора, 4 квітня.

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Теги: Волинь, ракета
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