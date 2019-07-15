Над Волинню знову збили ворожу ракету

У ніч на 5 квітня під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони знищили ворожу ракету у небі над Волинню.Про це повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.Падіння уламків, за його словами, негативних наслідків не спричинило."Віримо в Збройні сили України, дякуємо за відмінну службу та безпеку наших громадян.Водночас нагадую - не нехтуйте своєю безпекою. Під час тривоги необхідно бути в укритті", - написав Погуляйко.Нагадаємо,, а на Волині