Над Волинню знову збили ворожу ракету
Сьогодні, 09:16
У ніч на 5 квітня під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони знищили ворожу ракету у небі над Волинню.
Про це повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Падіння уламків, за його словами, негативних наслідків не спричинило.
"Віримо в Збройні сили України, дякуємо за відмінну службу та безпеку наших громадян.
Водночас нагадую - не нехтуйте своєю безпекою. Під час тривоги необхідно бути в укритті", - написав Погуляйко.
Нагадаємо, дві ворожі цілі уночі збили і на Рівненщині, а на Волині ворожу ціль сили ППО збили вдень учора, 4 квітня.
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Про це повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Падіння уламків, за його словами, негативних наслідків не спричинило.
"Віримо в Збройні сили України, дякуємо за відмінну службу та безпеку наших громадян.
Водночас нагадую - не нехтуйте своєю безпекою. Під час тривоги необхідно бути в укритті", - написав Погуляйко.
Нагадаємо, дві ворожі цілі уночі збили і на Рівненщині, а на Волині ворожу ціль сили ППО збили вдень учора, 4 квітня.
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Сьогодні, 09:16
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