На Волині засоби ППО збили повітряну ціль
Сьогодні, 20:36
Сьогодні, 4 квітня, сили протиповітряної оборони на Маневиччині збили ракету окупантів.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Щодо інциденту на Маневиччині. За попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль. Уламки впали на будівлю одного з населених пунктів. Жертв немає. Зараз на місці працюють спеціалісти.", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Щодо інциденту на Маневиччині. За попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль. Уламки впали на будівлю одного з населених пунктів. Жертв немає. Зараз на місці працюють спеціалісти.", - йдеться в повідомленні.
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