На Волині засоби ППО збили повітряну ціль





Про це Юрій Погуляйко.



"Щодо інциденту на Маневиччині. За попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль. Уламки впали на будівлю одного з населених пунктів. Жертв немає. Зараз на місці працюють спеціалісти.", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 4 квітня, сили протиповітряної оборони на Маневиччині збили ракету окупантів.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Щодо інциденту на Маневиччині. За попередніми даними, силами ППО була збита повітряна ціль. Уламки впали на будівлю одного з населених пунктів. Жертв немає. Зараз на місці працюють спеціалісти.", - йдеться в повідомленні.

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