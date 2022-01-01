«Україна – не остання ціль російської агресії», – Зеленський попередив, що Молдова може бути наступною в планах Путіна
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У вівторок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський звернувся до народу й політиків Румунії.
Про це йдеться у його черговому відеозверненні.
"Кожен з вас розуміє, що Україна – не остання ціль російської агресії. Війська окупантів вперто намагаються обійти наше місто Миколаїв, щоб спробувати захопити Одесу. А від Одеси – один крок – і вже до Молдови. Російські державні пропагандисти давно кажуть про те, що Молдова також є ціллю для російської експансії". - сказав президент.
"Ми разом маємо зупинити цих неадекватних людей, які звикли до безкарності і тому вирішили, що їм дозволено абсолютно все. Ми разом маємо зупинити тих, хто хоче геноциду в Європі", - наголосив президент України.
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Про це йдеться у його черговому відеозверненні.
"Кожен з вас розуміє, що Україна – не остання ціль російської агресії. Війська окупантів вперто намагаються обійти наше місто Миколаїв, щоб спробувати захопити Одесу. А від Одеси – один крок – і вже до Молдови. Російські державні пропагандисти давно кажуть про те, що Молдова також є ціллю для російської експансії". - сказав президент.
"Ми разом маємо зупинити цих неадекватних людей, які звикли до безкарності і тому вирішили, що їм дозволено абсолютно все. Ми разом маємо зупинити тих, хто хоче геноциду в Європі", - наголосив президент України.
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