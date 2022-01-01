ЗНО-2022 на Волині: які зміни чекають на учасників тестування





Про це розповіла Алла Корнейко.



Тестування міститиме шість запитань із 60 запитань: по 20 тестів з української мови, математики та історії України. Каже: на виконання тесту учасникам запропонують 80 хвилин.



"Будуть діяти сертифікати ЗНО минулого року у тих самих умовах і за тими ж правилами, які були з жовтня, тобто 19, 20 і 21-й роки сертифікати можна подавати", – зазначила Алла Корнейко.



Серед учасників цьогорічного ЗНО прогнозують таку ж кількість волинян, як і торік. Говорить: орієнтовно 12-13 тисяч учасників.



До проходження мультипредметного тесту, зокрема до вступного тестування з української мови, готується випускник Луцького ліцею № 21 Ярослав Вітковський. З його слів, навчання допомагає відволіктися від війни та зняти стрес.



"Перші дні, як почалося вторгнення, я відклав усі заняття, але у мене було усвідомлення, що я повинен готуватися. І вже наступного понеділка в мене був урок онлайн", – каже школяр.



Зі слів старшокласника, те, що тестування з історії України зробили обов’язковим, стало для нього несподіванкою, оскільки раніше готувався посилено до англійської мови. Для майбутньої професії обрав медицину та виїжджати з України не планує, хоч і раніше приглядався до іноземних вишів.



"Як наші ЗСУ борються із нашим ворогом – у мене сильно піднявся патріотичний дух і хочеться жити, вчитися, розвиватися в Україні", – розповів школяр Ярослав Вітковський.



Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання розпочинається ще в 10 класі, – говорить вчителька української мови та літератури ліцею № 21 Наталія Борецька.



"Були карантини й тепер ці події, тому весь матеріал ми повторили. По-суті, весь другий семестр – це було узагальнення. Але діти були розчаровані відміною ЗНО, бо були готові, мають базу знань, але продовжуємо працювати та готуватися", – каже освітянка.



Як зазначила Алла Корнейко, розглядається можливість здачі ЗНО для тих школярів, котрі нині виїхали за кордон.



"Міністерство оголосило, що будуть намагатися створити умови при, ймовірно, консульствах закордоном, де найбільше українців, щоб можна було саме там склади тест, не повертатися в Україну. Поки це оголосили як намір", – додала завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень в області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Замість ЗНО цьогоріч абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест на комп'ютері, результати якого будуть відомі одразу після виконання завдань.Про це розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень в областіТестування міститиме шість запитань із 60 запитань: по 20 тестів з української мови, математики та історії України. Каже: на виконання тесту учасникам запропонують 80 хвилин."Будуть діяти сертифікати ЗНО минулого року у тих самих умовах і за тими ж правилами, які були з жовтня, тобто 19, 20 і 21-й роки сертифікати можна подавати", – зазначила Алла Корнейко.Серед учасників цьогорічного ЗНО прогнозують таку ж кількість волинян, як і торік. Говорить: орієнтовно 12-13 тисяч учасників.До проходження мультипредметного тесту, зокрема до вступного тестування з української мови, готується випускник Луцького ліцею № 21 Ярослав Вітковський. З його слів, навчання допомагає відволіктися від війни та зняти стрес."Перші дні, як почалося вторгнення, я відклав усі заняття, але у мене було усвідомлення, що я повинен готуватися. І вже наступного понеділка в мене був урок онлайн", – каже школяр.Зі слів старшокласника, те, що тестування з історії України зробили обов’язковим, стало для нього несподіванкою, оскільки раніше готувався посилено до англійської мови. Для майбутньої професії обрав медицину та виїжджати з України не планує, хоч і раніше приглядався до іноземних вишів."Як наші ЗСУ борються із нашим ворогом – у мене сильно піднявся патріотичний дух і хочеться жити, вчитися, розвиватися в Україні", – розповів школяр Ярослав Вітковський.Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання розпочинається ще в 10 класі, – говорить вчителька української мови та літератури ліцею № 21 Наталія Борецька."Були карантини й тепер ці події, тому весь матеріал ми повторили. По-суті, весь другий семестр – це було узагальнення. Але діти були розчаровані відміною ЗНО, бо були готові, мають базу знань, але продовжуємо працювати та готуватися", – каже освітянка.Як зазначила Алла Корнейко, розглядається можливість здачі ЗНО для тих школярів, котрі нині виїхали за кордон."Міністерство оголосило, що будуть намагатися створити умови при, ймовірно, консульствах закордоном, де найбільше українців, щоб можна було саме там склади тест, не повертатися в Україну. Поки це оголосили як намір", – додала завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень в області.

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