У Луцьку в театрі шиють спорядження для захисників. ВІДЕО





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«Починали ми шити балаклави і бафи. Їх в нас було, напевно, більше 300 штук. Дівчата з «Автомайдану» привезли тканину і сказали, що хлопці потребують розгрузок», – розповіла реквізиторка Олена.



Тож майстрині одразу взялися до справи. Спершу, діляться, шили і зі старих наметів, і з рюкзаків – з усього, що потрапляло під руки.



Тоді вже волонтерки принесли рулон хорошої тканини. З нитками, фурнітурою та іншим приладдям також допомагають небайдужі. Викрійки для розгрузок придумала театральна реквізиторка Олена, яка понад 20 років пропрацювала швачкою.



Нагрудники на шлейках. Також на прохання майстрині шиють їх у вигляді жилетів. За швейними машинками майстрині працюють щодня.



Пошили вже кілька десятків «розгрузок». Частину віддають тероборонівцям, частину відправляють на передову. Щоправда, нині швачкам бракує матеріалів, зокрема фурнітури.



«Ставимо липучку бордову, вона не дуже добра, але зеленої і чорної наразі немає», – зауважує реквізиторка Олена.



Тож, хто має можливість, може допомогти майстриням. Для якісного військового спорядження потрібні чорні двосантиметрові резинки та липкі стрічки темного кольору.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З театральних реквізиторів – у швачки. У такий непростий час кожен чим може старається наблизити перемогу України. Ось і працівники Волинського облмуздрамтеатру взялися шити для військових так звані розгрузки. Усі викрійки жінки придумали самі.Про це пише 12 канал «Починали ми шити балаклави і бафи. Їх в нас було, напевно, більше 300 штук. Дівчата з «Автомайдану» привезли тканину і сказали, що хлопці потребують розгрузок», – розповіла реквізиторкаТож майстрині одразу взялися до справи. Спершу, діляться, шили і зі старих наметів, і з рюкзаків – з усього, що потрапляло під руки.Тоді вже волонтерки принесли рулон хорошої тканини. З нитками, фурнітурою та іншим приладдям також допомагають небайдужі. Викрійки для розгрузок придумала театральна реквізиторка Олена, яка понад 20 років пропрацювала швачкою.Нагрудники на шлейках. Також на прохання майстрині шиють їх у вигляді жилетів. За швейними машинками майстрині працюють щодня.Пошили вже кілька десятків «розгрузок». Частину віддають тероборонівцям, частину відправляють на передову. Щоправда, нині швачкам бракує матеріалів, зокрема фурнітури.«Ставимо липучку бордову, вона не дуже добра, але зеленої і чорної наразі немає», – зауважує реквізиторка Олена.Тож, хто має можливість, може допомогти майстриням. Для якісного військового спорядження потрібні чорні двосантиметрові резинки та липкі стрічки темного кольору.

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