На Донбасі загинув військовий з Волині
Сьогодні, 19:44
У війні із Росією загинув житель с. Журавичі колишнього Ківерцівського району Чахрайчук Павло Степанович 1984 року народження.
Про це повідомили на сайті Ківерцівської громади.
"1 квітня в селі Новоукраїнка Донецької області він віддав своє життя за вільну Україну, за нас із вами", - йдеться у повідомленні.
Герой народився та проживав у с. Журавичі. Неодружений. Брав участь в АТО у 2015-2016 роках. Учасник бойових дій.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя! Світла пам’ять!
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Про це повідомили на сайті Ківерцівської громади.
"1 квітня в селі Новоукраїнка Донецької області він віддав своє життя за вільну Україну, за нас із вами", - йдеться у повідомленні.
Герой народився та проживав у с. Журавичі. Неодружений. Брав участь в АТО у 2015-2016 роках. Учасник бойових дій.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя! Світла пам’ять!
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