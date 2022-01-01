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На Донбасі загинув військовий з Волині

На Донбасі загинув військовий з Волині
У війні із Росією загинув житель с. Журавичі колишнього Ківерцівського району Чахрайчук Павло Степанович 1984 року народження.

Про це повідомили на сайті Ківерцівської громади.

"1 квітня в селі Новоукраїнка Донецької області він віддав своє життя за вільну Україну, за нас із вами", - йдеться у повідомленні.

Герой народився та проживав у с. Журавичі. Неодружений. Брав участь в АТО у 2015-2016 роках. Учасник бойових дій.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя! Світла пам’ять!

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Теги: Герой, Ківерці, загинув, військовий, війна, Росія, окупанти
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