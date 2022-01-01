На Донбасі загинув військовий з Волині

Чахрайчук Павло Степанович 1984 року народження.



Про це повідомили на



"1 квітня в селі Новоукраїнка Донецької області він віддав своє життя за вільну Україну, за нас із вами", - йдеться у повідомленні.



Герой народився та проживав у с. Журавичі. Неодружений. Брав участь в АТО у 2015-2016 роках. Учасник бойових дій.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя! Світла пам’ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні із Росією загинув житель с. Журавичі колишнього Ківерцівського району1984 року народження.Про це повідомили на сайті Ківерцівської громади."1 квітня в селі Новоукраїнка Донецької області він віддав своє життя за вільну Україну, за нас із вами", - йдеться у повідомленні.Герой народився та проживав у с. Журавичі. Неодружений. Брав участь в АТО у 2015-2016 роках. Учасник бойових дій.Редакціявисловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя! Світла пам’ять!

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