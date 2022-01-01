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Волинські прокурори передали на потреби ЗСУ два буса і пальне

Волинські прокурори передали на потреби ЗСУ два буса і пальне
Прокурорами Волинської обласної прокуратури упродовж березня 2022 року передали на потреби Збройних Сил України два автомобілі марки Mercedes-Benz Sprinter та 5550 л дизельного пального, визнаних речовими доказами у кримінальних провадженнях.

Про це інформують у Офісі Генпрокурора України.

Прокурори підтримали публічне обвинувачення у двох кримінальних провадженнях, за результатами судового розгляду яких двох осіб визнано винними у незаконному виготовленні, зберіганні, збуті або транспортуванні з метою збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).

Речові докази у цих кримінальних провадженнях передали на користь Збройних Сил України.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими територіального органу ДФС України.

Фото ілюстративне.

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Теги: Волинь, прокурори, автомобілі
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