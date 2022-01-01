Російські окупанти відступають, бо бояться контрнаступу ЗСУ





Про це говорить один із рашистів у телефонній розмові зі своєю дружиною. СБУ



«Пиз*ы мы тут отхватываем и все, съеб*ваемся, бл*дь. Отступаем. Мы сегодня ушли, первая группа. Завтра остатки съеб*ваются. Потому что сегодня или завтра там наступление будет. Либо послезавтра», – розповідає загарбник.



Дружина розгублено запитує, а як же всі російські новини про переможну ходу «асвабадітєлєй». «Все п*здобольство», – вносить ясність «вояк». І продовжує: «Потому что зачем тебе говорить правду, если ты переживать будешь».



Та з огляду на те, що дружин рашистів більше цікавить розмір компенсації, яку вони отримають у випадку поранення чи загибелі чоловіків, такий стан речей їм тільки на руку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники розкрили причину свого «відведення військ». Вони очікують і бояться відсічі ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ і звільняти населені пункти.Про це говорить один із рашистів у телефонній розмові зі своєю дружиною. СБУ перехопила цей дзвінок.«Пиз*ы мы тут отхватываем и все, съеб*ваемся, бл*дь. Отступаем. Мы сегодня ушли, первая группа. Завтра остатки съеб*ваются. Потому что сегодня или завтра там наступление будет. Либо послезавтра», – розповідає загарбник.Дружина розгублено запитує, а як же всі російські новини про переможну ходу «асвабадітєлєй». «Все п*здобольство», – вносить ясність «вояк». І продовжує: «Потому что зачем тебе говорить правду, если ты переживать будешь».Та з огляду на те, що дружин рашистів більше цікавить розмір компенсації, яку вони отримають у випадку поранення чи загибелі чоловіків, такий стан речей їм тільки на руку.

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