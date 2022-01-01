 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Російські окупанти відступають, бо бояться контрнаступу ЗСУ

Російські окупанти відступають, бо бояться контрнаступу ЗСУ
Російські загарбники розкрили причину свого «відведення військ». Вони очікують і бояться відсічі ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ і звільняти населені пункти.

Про це говорить один із рашистів у телефонній розмові зі своєю дружиною. СБУ перехопила цей дзвінок.

«Пиз*ы мы тут отхватываем и все, съеб*ваемся, бл*дь. Отступаем. Мы сегодня ушли, первая группа. Завтра остатки съеб*ваются. Потому что сегодня или завтра там наступление будет. Либо послезавтра», – розповідає загарбник.

Дружина розгублено запитує, а як же всі російські новини про переможну ходу «асвабадітєлєй». «Все п*здобольство», – вносить ясність «вояк». І продовжує: «Потому что зачем тебе говорить правду, если ты переживать будешь».

Та з огляду на те, що дружин рашистів більше цікавить розмір компенсації, яку вони отримають у випадку поранення чи загибелі чоловіків, такий стан речей їм тільки на руку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: СБУ, контрнаступ ЗСУ, окупанти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Донбасі загинув військовий з Волині
Сьогодні, 19:44
Байден не вважає звірства у Бучі геноцидом українського народу, але введе санкції проти РФ
Сьогодні, 19:40
Волинські прокурори передали на потреби ЗСУ два буса і пальне
Сьогодні, 19:32
Україна є однією з найзамінованіших країн світу, – ООН
Сьогодні, 19:24
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські прокурори передали на потреби ЗСУ два буса і пальне
Сьогодні, 19:32
Україна є однією з найзамінованіших країн світу, – ООН
Сьогодні, 19:24
Російські окупанти відступають, бо бояться контрнаступу ЗСУ
Сьогодні, 19:14
Військові медзаклади Росії та Білорусі вже не можуть приймати стільки поранених окупантів, – Генштаб
Сьогодні, 19:11
У Луцьку встановлюють особи людей, які можуть бути причетні до вчинення злочинів. ФОТО
Сьогодні, 18:54
Схожі новини
Російських окупантів обкрадають свої ж вояки, – СБУ Російських окупантів обкрадають свої ж вояки, – СБУ
03 квітень, 14:47
Ґвалтують неповнолітніх і їдять собак: СБУ перехопила розмови окупантів Ґвалтують неповнолітніх і їдять собак: СБУ перехопила розмови окупантів
30 березень, 13:43
«Пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 летнюю девчонку»: рашисти самі розповідають близьким про скоєні ними звірства «Пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 летнюю девчонку»: рашисти самі розповідають близьким про скоєні ними звірства
26 березень, 14:59
Деякі окупанти «прозріли» і намагаються донести правду до «зомбованих» родичів у РФ Деякі окупанти «прозріли» і намагаються донести правду до «зомбованих» родичів у РФ
25 березень, 18:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донбасі загинув військовий з Волині
Сьогодні, 19:44
 0
Байден не вважає звірства у Бучі геноцидом українського народу, але введе санкції проти РФ
Сьогодні, 19:40
 0
Волинські прокурори передали на потреби ЗСУ два буса і пальне
Сьогодні, 19:32
 0
Україна є однією з найзамінованіших країн світу, – ООН
Сьогодні, 19:24
 0
Російські окупанти відступають, бо бояться контрнаступу ЗСУ
Сьогодні, 19:14
 0
Медіа
відео
1/8