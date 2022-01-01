Військові медзаклади Росії та Білорусі вже не можуть приймати стільки поранених окупантів, – Генштаб





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Наявні військові медичні заклади Росії та Білорусі не дозволяють забезпечити лікування такої значної кількості поранених окупантів. У лікарні Курської області медперсонал перевели на посилений режим чергування через прибуття близько 100 поранених росіян у Сумській області.



В місті Ізюм через значні втрати загарбники були вимушені обладнати польовий шпиталь в приміщенні місцевої школи.



На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області військові РФ захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. В приміщенні лікарні залишились поранені окупанти.



У військовій академії зв’язку, що у Санкт-Петербурзі, здійснюється термінова підготовка офіцерів до заміщення посад в бойових військових частинах



На Слобожанщині, в місті Ізюм, противник проводить фільтраційні заходи та примусове вивезення місцевих жителів на територію рф



На тимчасово зайнятих окупантами територіях Херсонської області тривають бойові дії. Навколо Нової Каховки противник посилив пропускний режим на блокпостах. Загарбники вдаються до затримання мирних жителів та примушення їх до інженерного обладнання позицій. Почастішали випадки незаконного вилучення транспортних засобів у населення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрати окремих частин і підрозділів окупантів, які повернулись в пункти постійної дислокації, склали до 40% особового складу, озброєння та військової техніки. Значна частина військових, яким пощастило повернутися, намагається звільнитися.Про це інформують у Генштабі ЗСУ.Наявні військові медичні заклади Росії та Білорусі не дозволяють забезпечити лікування такої значної кількості поранених окупантів. У лікарні Курської області медперсонал перевели на посилений режим чергування через прибуття близько 100 поранених росіян у Сумській області.В місті Ізюм через значні втрати загарбники були вимушені обладнати польовий шпиталь в приміщенні місцевої школи.На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області військові РФ захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. В приміщенні лікарні залишились поранені окупанти.У військовій академії зв’язку, що у Санкт-Петербурзі, здійснюється термінова підготовка офіцерів до заміщення посад в бойових військових частинахНа Слобожанщині, в місті Ізюм, противник проводить фільтраційні заходи та примусове вивезення місцевих жителів на територію рфНа тимчасово зайнятих окупантами територіях Херсонської області тривають бойові дії. Навколо Нової Каховки противник посилив пропускний режим на блокпостах. Загарбники вдаються до затримання мирних жителів та примушення їх до інженерного обладнання позицій. Почастішали випадки незаконного вилучення транспортних засобів у населення.

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