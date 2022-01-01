Погуляйко призначив нову заступницю

Погуляйко призначив нову заступницю
Голова Волинської облдержадміністрації (на період воєнного стану – обласної військової адміністрації) Юрій Погуляйко призначив нову заступницю.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Нею стала заступниця голови заступниця керуючого справами виконавчого апарату Волинської обласної ради та керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату Волинської обласної ради Мирослава Якимчук.

Інформацію про таке кадрове рішення підтвердили у пресслужбі Волинської ОДА.

Нагадаємо, як стало відомо, сьогодні, 4 квітня, Юрій Погуляйко звільнив свого заступника Андрія Ярмольського, який працював на цій посаді із вересня 2021 року.

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Теги: Мирослава Якимчук, заступниця Погуляйка
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