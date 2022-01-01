Погуляйко призначив нову заступницю

Юрій Погуляйко призначив нову заступницю.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Нею стала заступниця голови заступниця керуючого справами виконавчого апарату Волинської обласної ради та керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату Волинської обласної ради Мирослава Якимчук.



Інформацію про таке кадрове рішення підтвердили у пресслужбі Волинської ОДА.



Нагадаємо, як стало відомо, сьогодні, 4 квітня,

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