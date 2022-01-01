Погуляйко призначив нову заступницю
Сьогодні, 18:40
Голова Волинської облдержадміністрації (на період воєнного стану – обласної військової адміністрації) Юрій Погуляйко призначив нову заступницю.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Нею стала заступниця голови заступниця керуючого справами виконавчого апарату Волинської обласної ради та керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату Волинської обласної ради Мирослава Якимчук.
Інформацію про таке кадрове рішення підтвердили у пресслужбі Волинської ОДА.
Нагадаємо, як стало відомо, сьогодні, 4 квітня, Юрій Погуляйко звільнив свого заступника Андрія Ярмольського, який працював на цій посаді із вересня 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Нею стала заступниця голови заступниця керуючого справами виконавчого апарату Волинської обласної ради та керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату Волинської обласної ради Мирослава Якимчук.
Інформацію про таке кадрове рішення підтвердили у пресслужбі Волинської ОДА.
Нагадаємо, як стало відомо, сьогодні, 4 квітня, Юрій Погуляйко звільнив свого заступника Андрія Ярмольського, який працював на цій посаді із вересня 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Військові медзаклади Росії та Білорусі вже не можуть приймати стільки поранених окупантів, – Генштаб
Сьогодні, 19:11
У Луцьку встановлюють особи людей, які можуть бути причетні до вчинення злочинів. ФОТО
Сьогодні, 18:54
Погуляйко призначив нову заступницю
Сьогодні, 18:40
Чи відновлять роботу дитсадків на Волині найближчим часом
Сьогодні, 18:07
Житомирщину звільнили від окупантів
Сьогодні, 18:05
Медіа