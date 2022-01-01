Житомирщину звільнили від окупантів





Про це Віталій Бунечко.



"Ми поетапно відкидали ворога за ті рубежі, де він стояв. І сьогодні я хочу сказати, що російських окупаційних військ на теренах Житомирщини немає. Вони пішли з Народицької територіальної громади, де були окопані. Пішли, частково залишивши свою техніку, боєприпаси.. Але також пішли, замінувавши приватні оселі, ліси…" - написав Бунечко.



Він наголосив, що війна не закінчилася, просто ворог передислоковує сили і засоби. Очільник ОВА наголосив на небезпеці, яку несуть заміновані теориторії та загрозі можливих ракетних обстрілів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Житомирщині ворога відкинули і станом на 4 квітня російських окупаційних військ на теренах області немає.Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації"Ми поетапно відкидали ворога за ті рубежі, де він стояв. І сьогодні я хочу сказати, що російських окупаційних військ на теренах Житомирщини немає. Вони пішли з Народицької територіальної громади, де були окопані. Пішли, частково залишивши свою техніку, боєприпаси.. Але також пішли, замінувавши приватні оселі, ліси…" - написав Бунечко.Він наголосив, що війна не закінчилася, просто ворог передислоковує сили і засоби. Очільник ОВА наголосив на небезпеці, яку несуть заміновані теориторії та загрозі можливих ракетних обстрілів.

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