Житомирщину звільнили від окупантів
Сьогодні, 18:05
На Житомирщині ворога відкинули і станом на 4 квітня російських окупаційних військ на теренах області немає.
Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
"Ми поетапно відкидали ворога за ті рубежі, де він стояв. І сьогодні я хочу сказати, що російських окупаційних військ на теренах Житомирщини немає. Вони пішли з Народицької територіальної громади, де були окопані. Пішли, частково залишивши свою техніку, боєприпаси.. Але також пішли, замінувавши приватні оселі, ліси…" - написав Бунечко.
Він наголосив, що війна не закінчилася, просто ворог передислоковує сили і засоби. Очільник ОВА наголосив на небезпеці, яку несуть заміновані теориторії та загрозі можливих ракетних обстрілів.
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Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
"Ми поетапно відкидали ворога за ті рубежі, де він стояв. І сьогодні я хочу сказати, що російських окупаційних військ на теренах Житомирщини немає. Вони пішли з Народицької територіальної громади, де були окопані. Пішли, частково залишивши свою техніку, боєприпаси.. Але також пішли, замінувавши приватні оселі, ліси…" - написав Бунечко.
Він наголосив, що війна не закінчилася, просто ворог передислоковує сили і засоби. Очільник ОВА наголосив на небезпеці, яку несуть заміновані теориторії та загрозі можливих ракетних обстрілів.
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