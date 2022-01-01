 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Житомирщину звільнили від окупантів

Житомирщину звільнили від окупантів
На Житомирщині ворога відкинули і станом на 4 квітня російських окупаційних військ на теренах області немає.

Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Ми поетапно відкидали ворога за ті рубежі, де він стояв. І сьогодні я хочу сказати, що російських окупаційних військ на теренах Житомирщини немає. Вони пішли з Народицької територіальної громади, де були окопані. Пішли, частково залишивши свою техніку, боєприпаси.. Але також пішли, замінувавши приватні оселі, ліси…" - написав Бунечко.

Він наголосив, що війна не закінчилася, просто ворог передислоковує сили і засоби. Очільник ОВА наголосив на небезпеці, яку несуть заміновані теориторії та загрозі можливих ракетних обстрілів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Житомирщина, окупанти, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні з початку війни загинули 18 журналістів
Сьогодні, 17:20
«Це буде визнано світом як геноцид», – Зеленський розповів про тисячі закатованих українців. ВІДЕО
Сьогодні, 16:37
Обіцяв повернутися Героєм: що розповіли про юного воїна Павла Усова батьки та побратими
Сьогодні, 16:22
Із Чернігова – в Маневичі: історія подружжя лікарів, яке знайшло роботу на Волині
Сьогодні, 13:53
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи відновлять роботу дитсадків на Волині найближчим часом
Сьогодні, 18:07
Житомирщину звільнили від окупантів
Сьогодні, 18:05
Мер Луцька перерахує свої премії та надбавки на потреби ЗСУ
Сьогодні, 17:53
В Україні з початку війни загинули 18 журналістів
Сьогодні, 17:20
За вихідні через Волинь в Україну повернулись сім тисяч людей
Сьогодні, 17:05
Схожі новини
Російських окупантів обкрадають свої ж вояки, – СБУ Російських окупантів обкрадають свої ж вояки, – СБУ
03 квітень, 14:47
«Пекло XXI століття», – Подоляк про звірства окупантів на Київщині «Пекло XXI століття», – Подоляк про звірства окупантів на Київщині
03 квітень, 11:45
У Росії заявили про першу смерть окупанта від опромінення у Чорнобилі: ще 100 солдатів госпіталізували У Росії заявили про першу смерть окупанта від опромінення у Чорнобилі: ще 100 солдатів госпіталізували
02 квітень, 01:02
У звільненому Тростянці виявили тіла закатованих мирних жителів У звільненому Тростянці виявили тіла закатованих мирних жителів
01 квітень, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи відновлять роботу дитсадків на Волині найближчим часом
Сьогодні, 18:07
 0
Житомирщину звільнили від окупантів
Сьогодні, 18:05
 0
Мер Луцька перерахує свої премії та надбавки на потреби ЗСУ
Сьогодні, 17:53
 0
В Україні з початку війни загинули 18 журналістів
Сьогодні, 17:20
 0
За вихідні через Волинь в Україну повернулись сім тисяч людей
Сьогодні, 17:05
 0
Медіа
відео
1/8