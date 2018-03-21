Чи відновлять роботу дитсадків на Волині найближчим часом

Станом на 4 квітня заклади дошкільної освіти на Волині не працюють. І наразі про відновлення навчального процесу в садочках не йдеться.Про це у коментарірозповіла заступниця начальника управління освіти і науки Волинської ОДАЗа словами Соломіної, безпека дітей – понад усе, тож наразі про роботу дошкільних закладів в режимі офлайн і мови немає.«Ми моніторимо та вивчаємо ситуацію, тобто чи є запити місцевої громади щодо очного режиму роботи дитячих садків. Наразі таких заявок не надходило», – пояснює чиновниця.Тетяна Соломіна також додає, що, згідно з вимогами Нової української школи, дистанційне навчання для дітей 1-4 класів теж не є рекомендованим, але у першу чергу треба дбати про безпеку дітей.До слова, сьогодні, станом на 18:00, на Волині повітряну тривогу оголошували вже двічі.Зауважимо натомість, що сусідня Рівненщина частково відновлює роботу дитсадків від завтра, 5 квітня. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністраціїу своїх соцмережах.