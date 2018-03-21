Чи відновлять роботу дитсадків на Волині найближчим часом
Сьогодні, 18:07
Станом на 4 квітня заклади дошкільної освіти на Волині не працюють. І наразі про відновлення навчального процесу в садочках не йдеться.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла заступниця начальника управління освіти і науки Волинської ОДА Тетяна Соломіна.
За словами Соломіної, безпека дітей – понад усе, тож наразі про роботу дошкільних закладів в режимі офлайн і мови немає.
«Ми моніторимо та вивчаємо ситуацію, тобто чи є запити місцевої громади щодо очного режиму роботи дитячих садків. Наразі таких заявок не надходило», – пояснює чиновниця.
Тетяна Соломіна також додає, що, згідно з вимогами Нової української школи, дистанційне навчання для дітей 1-4 класів теж не є рекомендованим, але у першу чергу треба дбати про безпеку дітей.
До слова, сьогодні, станом на 18:00, на Волині повітряну тривогу оголошували вже двічі.
Зауважимо натомість, що сусідня Рівненщина частково відновлює роботу дитсадків від завтра, 5 квітня. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у своїх соцмережах.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла заступниця начальника управління освіти і науки Волинської ОДА Тетяна Соломіна.
За словами Соломіної, безпека дітей – понад усе, тож наразі про роботу дошкільних закладів в режимі офлайн і мови немає.
«Ми моніторимо та вивчаємо ситуацію, тобто чи є запити місцевої громади щодо очного режиму роботи дитячих садків. Наразі таких заявок не надходило», – пояснює чиновниця.
Тетяна Соломіна також додає, що, згідно з вимогами Нової української школи, дистанційне навчання для дітей 1-4 класів теж не є рекомендованим, але у першу чергу треба дбати про безпеку дітей.
До слова, сьогодні, станом на 18:00, на Волині повітряну тривогу оголошували вже двічі.
Зауважимо натомість, що сусідня Рівненщина частково відновлює роботу дитсадків від завтра, 5 квітня. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у своїх соцмережах.
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