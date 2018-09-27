Мер Луцька перерахує свої премії та надбавки на потреби ЗСУ
Сьогодні, 17:53
Мер Луцька Ігор Поліщук вирішив перерахувати всі премії, надбавки і доплати на потреби ЗСУ.
Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.
"Перераховую всі премії, надбавки і доплати, передбачені законами, підзаконними актами та іншими рішеннями на потреби Збройних Сил України", - написав мер і додав фото заяви, датованої 4 квітня.
Поліщук перераховуватиме кошти до завершення війни в Україні.
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Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.
"Перераховую всі премії, надбавки і доплати, передбачені законами, підзаконними актами та іншими рішеннями на потреби Збройних Сил України", - написав мер і додав фото заяви, датованої 4 квітня.
Поліщук перераховуватиме кошти до завершення війни в Україні.
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