Мер Луцька перерахує свої премії та надбавки на потреби ЗСУ

Ігор Поліщук вирішив перерахувати всі премії, надбавки і доплати на потреби ЗСУ.



Про це він



"Перераховую всі премії, надбавки і доплати, передбачені законами, підзаконними актами та іншими рішеннями на потреби Збройних Сил України", - написав мер і додав фото заяви, датованої 4 квітня.



Поліщук перераховуватиме кошти до завершення війни в Україні.





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