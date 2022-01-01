За вихідні через Волинь в Україну повернулись сім тисяч людей





Про це розповіла Маргарита Вершиніна.



Натомість попередньої доби виїхали з країни через пункти пропуску "Устилуг" та "Ягодин" вісім тисяч людей.



Зі слів Маргарити Вершиніної, станом на 4 квітня на пунктах пропуску, що межують з Республікою Польща, черг немає. Незаконних спроб перетину кордону з боку Білорусі на територію Волинської області не було.



Також речниця Волинського прикордонного загону повідомила, що за останню добу повернулися через пункти пропуску на Волині три тисячі людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За вихідні, 2 та 3 квітня, польсько-український кордон у межах Волині перетнули 15 тисяч людей. З них сім тисяч українців повернулись на територію України.Про це розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загонуНатомість попередньої доби виїхали з країни через пункти пропуску "Устилуг" та "Ягодин" вісім тисяч людей.Зі слів Маргарити Вершиніної, станом на 4 квітня на пунктах пропуску, що межують з Республікою Польща, черг немає. Незаконних спроб перетину кордону з боку Білорусі на територію Волинської області не було.Також речниця Волинського прикордонного загону повідомила, що за останню добу повернулися через пункти пропуску на Волині три тисячі людей.

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