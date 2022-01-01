За вихідні через Волинь в Україну повернулись сім тисяч людей
Сьогодні, 17:05
За вихідні, 2 та 3 квітня, польсько-український кордон у межах Волині перетнули 15 тисяч людей. З них сім тисяч українців повернулись на територію України.
Про це розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
Натомість попередньої доби виїхали з країни через пункти пропуску "Устилуг" та "Ягодин" вісім тисяч людей.
Зі слів Маргарити Вершиніної, станом на 4 квітня на пунктах пропуску, що межують з Республікою Польща, черг немає. Незаконних спроб перетину кордону з боку Білорусі на територію Волинської області не було.
Також речниця Волинського прикордонного загону повідомила, що за останню добу повернулися через пункти пропуску на Волині три тисячі людей.
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Про це розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
Натомість попередньої доби виїхали з країни через пункти пропуску "Устилуг" та "Ягодин" вісім тисяч людей.
Зі слів Маргарити Вершиніної, станом на 4 квітня на пунктах пропуску, що межують з Республікою Польща, черг немає. Незаконних спроб перетину кордону з боку Білорусі на територію Волинської області не було.
Також речниця Волинського прикордонного загону повідомила, що за останню добу повернулися через пункти пропуску на Волині три тисячі людей.
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