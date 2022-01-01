За вихідні через Волинь в Україну повернулись сім тисяч людей

За вихідні через Волинь в Україну повернулись сім тисяч людей
За вихідні, 2 та 3 квітня, польсько-український кордон у межах Волині перетнули 15 тисяч людей. З них сім тисяч українців повернулись на територію України.

Про це розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

Натомість попередньої доби виїхали з країни через пункти пропуску "Устилуг" та "Ягодин" вісім тисяч людей.

Зі слів Маргарити Вершиніної, станом на 4 квітня на пунктах пропуску, що межують з Республікою Польща, черг немає. Незаконних спроб перетину кордону з боку Білорусі на територію Волинської області не було.

Також речниця Волинського прикордонного загону повідомила, що за останню добу повернулися через пункти пропуску на Волині три тисячі людей.

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Теги: кордон, Волинь
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