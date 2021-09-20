Погуляйко звільнив Андрія Ярмольського з посади заступника голови ОДА

Погуляйко звільнив Андрія Ярмольського з посади заступника голови ОДА
Голова Волинської облдержадміністрації (на період воєнного стану – обласної військової адміністрації) Юрій Погуляйко звільнив свого заступника Андрія Ярмольського.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію виданню підтвердили у пресслужбі Волинської ОДА.

Ярмольський працював на цій посаді із вересня 2021 року.

Зауважимо, що Андрій Ярмольський – син колишнього голови Луцької РДА Ігоря Ярмольського. Перед призначенням на посаду у Волинській ОДА він працював на посаді першого заступника голови Івано-Франківської ОДА. Раніше ж провадив адвокатську діяльність, був засновником адвокатських об'єднань.

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Теги: Андрій Ярмольський, посада, заступник, звільнення
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