Погуляйко звільнив Андрія Ярмольського з посади заступника голови ОДА

Юрій Погуляйко звільнив свого заступника Андрія Ярмольського.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію виданню підтвердили у пресслужбі Волинської ОДА.



Ярмольський працював на цій посаді із вересня 2021 року.



Зауважимо, що Андрій Ярмольський – син колишнього голови Луцької РДА Ігоря Ярмольського. Перед призначенням на посаду у Волинській ОДА він працював на посаді першого заступника голови Івано-Франківської ОДА. Раніше ж провадив адвокатську діяльність, був засновником адвокатських об'єднань.



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